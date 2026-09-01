Sorana Cîrstea a început în forță ultimul Grand Slam al sezonului. Românca a trecut fără emoții de Julia Grabher și s-a calificat în turul doi la US Open. Tot acolo a ajuns și Cristina Bucșa, jucătoarea spaniolă născută la Chișinău, în timp ce liderele Aryna Sabalenka și Iga Swiatek și-au confirmat statutul de favorite.

Românca Sorana Cîrstea a avut nevoie de doar o oră și 29 de minute pentru a obține una dintre cele mai categorice victorii ale sale la această ediție de la US Open. Favorită numărul 16 la New York, Cîrstea a învins-o pe austrica Julia Grabher. Tenismena din România a controlat partida încă din primul set, iar în actul secund nu i-a mai lăsat adversarei nicio șansă. A cedat doar trei game-uri și a încheiat meciul cu 69 de puncte câștigate, față de 42 ale austriecei, scor final 6 la 3 și 6 la 0.

Pentru Sorana Cîrstea, US Open-ul din acest an are însă o încărcătură aparte. Așa cum a anunșat românca este așteptată să se retragă după acest sezon, astfel că turneul de la New York ar putea fi ultima sa apariție la Flushing Meadows. În turul doi, Cîrstea va avea un duel cu franțuzoaica Diane Parry.

O victorie importantă a reușit și Cristina Bucșa. Jucătoarea care reprezintă Spania, dar care e născută la Chișinău, a eliminat-o pe favorita numărul 28, Sara Bejlek. Bucșa s-a impus după un meci de două ore și șapte minute, scor 7 la 5, 4 la 6 și 6 la 1.

Succesul este cu atât mai important cu cât Bejlek venea după un parcurs foarte bun la Cincinnati, unde tenismena din Cehia ajunsese până în semifinale și obținuse și victorie împotriva liderei mondiale, Aryna Sabalenka. Bucșa, în schimb, traversa o perioadă mai dificilă, cu doar două victorii în ultimele 11 meciuri înaintea turneului. Jucătoarea de 28 de ani este născută la Chișinău, iar în acest an a cucerit primul său titlu WTA la simplu, la Merida, în Mexic.

Între timp, Aryna Sabalenka și-a început apărarea titlului cu o victorie în două seturi. Numărul unu mondial a trecut de columbianca Camila Osorio, scor 6 la 2 și 6 la 4.

Sabalenka încearcă să intre în istoria tenisului și să cucerească pentru al treilea an consecutiv trofeul de la New York. Dacă reușește, s-ar alătura unor legende precum Serena Williams și Chris Evert, singurele jucătoare din era profesionistă care au câștigat US Open-ul de trei ori la rând.

O altă favorită, Iga Swiatek a avut și ea un debut fără probleme. Poloneza, cap de serie numărul opt, a învins-o pe chinezoaica Wang Xiyu cu 6 la 2 și 6 la 3, într-o partidă care a durat aproximativ o oră și jumătate.

Iar extravaganta, Naomi Osaka, cu un nou outfit ingenios, a avut nevoie de două tie-break-uri pentru a trece de Anastasia Zakharova, cu un dublu de 7 la 6. US Open este ultimul turneu de Mare Șlem al anului, iar campioana va pleca acasă cu un cec gras de 5 milioane și jumătate de dolari.