Naționala masculină de tenis de câmp a Spaniei este ultima echipă calificată în careul de ași al Cupei Davis. Ibericii au eliminat Austria fără să piardă vreun meci, iar Rafael Jodar a adus punctul decisiv, deși a fost nevoit să revină spectaculos după un prim set cedat. Interesant este că liderul echipei, Carlos Alcaraz, nici măcar nu a fost nevoit să intre pe teren. În semifinale, spaniolii vor întâlni Marea Britanie, în timp ce Italia și Cehia se vor lupta pentru celălalt loc în finală.

Spania a completat tabloul semifinalelor Cupei Davis, după ce a învins Austria cu 2 la 0, în ultimul sfert de finală al competiției disputată la Bologna. Primul punct pentru iberici a fost obținut de Daniel Merida, tenismen chemat de urgență să completeze lotul ibericilor. Merida, venit direct de pe plajă, din vacanță, l-a învins pe austriacul Joel Schwaerzler în două seturi identice, de 6 la 4.

Calificarea Spaniei a fost pecetluită de tânărul Rafael Jodar, după un meci spectaculos cu Jurij Rodionov. Spaniolul a început ezitant și a cedat primul set cu 2 la 6. Ulterior, însă, a schimbat radical tactica și a câștigat următoarele două seturi fără emoții, scor 6 la 0 și 6 la 1.

Astfel, Spania s-a impus cu 2 la 0, iar partida de dublu nici nu a mai fost disputată. Acolo starul Carlos Alcaraz, era pregătit să evolueze alături de Marcel Granollers, dar a rămas pe bancă și nu a avut nevoie să intre pe teren. În semifinale, ibericii vor întâlni Marea Britanie, echipă care a produs una dintre surprizele sferturilor de finală, eliminând Germania, condusă de liderul mondial Alexander Zverev. Britanicii au câștigat confruntarea cu 2 la 1, iar calificarea s-a decis la dublu, unde Henry Patten și Neal Skupski au trecut de perechea germană Kevin Krawietz – Tim Puetz.

Astfel, Marea Britanie a revenit în semifinalele Cupei Davis după o pauză de șapte ani. Iar cealaltă semifinală va pune față în față Italia și Cehia. Gazdele, care au câștigat ultimele trei ediții ale competiției, au trecut cu 2 la 1 de Coreea de Sud, în timp ce cehii au eliminat Canada cu 2 la 0. Astăzi se decide prima semifinalistă între Italia și Cehia, iar mâine, de la ora 13:00, Spania și Marea Britanie vor lupta pentru al doilea bilet în marea finală.