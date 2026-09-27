Iar în liga superioară a competiției Spania a dat lovitura pe Wembley, într-un meci spectaculos din Liga Națiunilor. Campioana mondială a revenit de la 1 la 2 și a învins Anglia cu 3 la 2. În aceeași grupă, Croația a început cu dreptul noua campanie. Echipa lui Slaven Bilic a învins Cehia cu 2 la 1, într-un meci în care veteranul Luka Modric a înscris din nou pentru națională.

Reeditarea finalei EURO 2024 a oferit un nou spectacol pe Wembley. Spania, campioana mondială și europeană, a învins Anglia cu 3 la 2, după ce a fost condusă. Ibericii au început perfect. Lamine Yamal a deschis scorul după numai două minute, după o eroare a lui Marc Guehi. Puștiul spaniol a profitat, a recuperat mingea și l-a învins pe Trafford cu un șut plasat. A fost unul dintre cele mai rapide goluri primite vreodată de Anglia pe Wembley.

Spaniolii au avut prte de un start furibund și puteau să se desprindă rapid pe tabelă. Ferran Torres a înscris în minutul 9, însă golul a fost anulat pentru ofsaid. Zece minute mai târziu, același Torres a scăpat singur cu portarul, dar Trafford a intervenit. Dar Anglia a rezistat și a început să pună presiune. În minutul 36, Anthony Gordon a restabilit egalitatea după o pasă venită de la Jude Bellingham. Iar patru minute mai târziu, Anglia a întors scorul. Harry Kane a reluat cu capul, iar mingea a fost deviată de Marc Cucurella și a ajuns în propria poartă.

După pauză, Kane a avut șansa de a face 3 la 1. Anglia a primit penalty, însă atacantul a alunecat în momentul execuției și a trimis mingea în transversală. Ratarea avea să coste scump. În minutul 60, Spania a egalat prin Alex Baena, introdus pe teren cu doar câteva minute mai devreme. Iar în minutul 74 a venit lovitura decisivă. Mikel Oyarzabal, și el intrat în repriza secundă, l-a executat elegant pe Trafford cu o scăriță și a făcut 3 la 2 pentru Spania.

Anglia nu a mai găsit răspunsul, iar Spania pleacă de la Wembley cu trei puncte importante în prima etapă a Grupei A3.

Pentru Thomas Tuchel, debutul în noua campanie de Nations League este unul dificil, în timp ce Luis de la Fuente își vede echipa continuând seria impresionantă de invincibilitate. Acum Spania a ajuns la 39 de partide consecutive fără înfrângere în timpul regulamentar.

În celălalt meci al grupei, Croația a obținut o victorie importantă în deplasare, 2 la 1 cu Cehia, la Praga. Partida de la Fortuna Arena a însemnat și revenirea lui Slaven Bilic pe banca naționalei Croației, după o pauză de 14 ani. Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși croații au avut mai multe oportunități. Imediat după pauză, în minutul 47, veteranul Luka Modric a deschis scorul.

A fost un gol special pentru căpitanul Croației. Modric a ajuns la 30 de goluri pentru națională și la 203 selecții.

Avantajul croaților a durat doar șapte minute. Adam Karabec a primit mingea de la Adam Hlozek în centrul careului și l-a învins pe Dominik Livakovic, li a făcut 1 la 1. Croația a continuat însă să atace și a dat lovitura în minutul 77. Ivan Perisic a centrat excelent, iar Marco Pasalic a apărut în careu și a înscris cu o lovitură de cap. 2 la 1 pentru Croația. Cehia a mai înscris o dată pe final, însă golul lui Matej Radosta a fost anulat pentru ofsaid. Astfel, după prima etapă, Spania și Croația au câte trei puncte, în timp ce Anglia și Cehia rămân fără punct. Urmează însă imediat confruntarea directă dintre cele două câștigătoare. Pe 29 septembrie, Spania primește Croația la Sevilla, iar în aceeași zi Cehia întâlnește Anglia.