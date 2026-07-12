Spaniolul Marc Marquez este de neoprit și își consolidează poziția în lupta pentru titlul mondial în clasa regină a motociclismului viteză. Pilotul iberic a făcut dubla la Sachsenring și continuă să scrie istorie pe circuitul său favorit. Septuplul campion mondial la MotoGP s-a impus fără emoții în Marele Premiu al Germaniei, la doar o zi după succesul obținut în cursa sprint, reușind astfel un weekend perfect și o nouă demonstrație de forță.

Plecat din pole-position, pilotul echipei Ducati, Marc Marquez a controlat cursa încă de la start, chiar dacă în primele tururi a fost presat de fratele său mai mic, Alex Marquez. Duelul dintre cei doi s-a încheiat însă în turul 10, când pilotul Gresini Racing a căzut în virajul 13 și a abandonat.

La fel a căzut și Fabio Di Giannantonio, unul dintre rivalii aflați în lupta pentru podium.

Rămas singur la conducere, Marc Marquez și-a impus ritmul și nu le-a mai oferit nicio șansă urmăritorilor. Spaniolul a trecut primul linia de sosire, fiind urmat de surpriza weekendului, japonezul Ai Ogura, în timp ce Raul Fernandez a completat podiumul după o prestație excelentă pentru Trackhouse Racing.

Victoria are o semnificație aparte pentru Marc Marquez. Spaniolul a ajuns la a zecea victorie în clasa regină pe circuitul de la Sachsenring, egalând recordul legendarului Giacomo Agostini pentru cele mai multe succese MotoGP pe același traseu.

Totodată pentru Ai Ogura, locul secund reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate ale carierei, japonezul continuând seria excelentă de podiumuri, în timp ce Raul Fernandez a obținut primul său podium al sezonului. Succesul din Germania îi oferă lui Marc Marquez maximum de puncte într-un weekend perfect și un important impuls în lupta pentru titlul mondial, înaintea următoarei etape din calendarul MotoGP, competiție ce va avea loc peste o lună în Marea Britanie.