Spectacolul fotbalistic din Liga Campionilor a continuat aseară cu o serie de alte partide de gală. Liverpool și Arsenal au început cu dreptul noua ediție. Cormoranii au întors meciul cu Atletico Madrid și au obținut o victorie de moral, în timp ce campioana Angliei – Arsenal, a reușit o victorie la limită pe terenul lui Napoli. Iar Stuttgart a avut un erou în partida cu debutanta Viking, bosniacul Ermedin Demirovic fiind autorul unui hattrick.

Liverpool a început cu o victorie campania din Liga Campionilor. Cormoranii au învins-o pe Atletico Madrid cu 2 la 1, pe Anfield, după ce au fost conduși. Marcos Llorente a deschis scorul în minutul 17, după o fază rapidă a madrilenilor. Liverpool a revenit înainte de pauză, când Dominik Szoboszlai a restabilit egalitatea în minutul 40, în urma unei pase cu călcâiul venită de la Araujo.

Iar la doar cinci minute de la reluare, Alexis Mac Allister a înscris golul victoriei cu un șut puternic de la distanță.

Atletico nu a mai reușit să răspundă, iar Liverpool a debutat cu trei puncte în noua ediție a competiției. Tot cu o victorie în grupa unică a început aventura europeană și Arsenal. Finalista din sezonul trecut a învins-o pe Napoli cu 1 la 0, în deplasare.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Martin Odegaard în minutul 75.

Căpitanul tunarilor a finalizat o acțiune construită printr-o serie de pase rapide și i-a adus echipei sale un succes important pe terenul italienilor.

Într-un alt meci, Stuttgart a trecut cu 3 la 1 de debutanta Viking Stavanger, iar Ermedin Demirovic a fost omul serii. Atacantul bosniac a reușit un hat-trick într-un interval de doar 12 minute. Demirovic a înscris în minutele 20, 26 și 32.

Norvegienii de la Viking au marcat primul gol european în faza ligii prin Zlatko Tripic, dar Stuttgart a conservat bine avantajul de două goluri și a păstrat rezultatul până la final. Pentru Stuttgart a fost primul meci în Liga Campionilor după o pauză de 588 de zile, iar Demirovic a devenit eroul revenirii echipei germane în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.