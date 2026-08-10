Spectacolul continuă la Toronto, acolo unde turneul feminin de categorie WTA 1000 a ajuns în faza sferturilor de finală. Numărul 2 mondial - Elena Rybakina a avut mari emoții, dar a revenit spectaculos în meciul cu Liudmila Samsonova, în timp ce Coco Gauff a defilat în fața tinerei Alina Korneeva. La rândul lor, Naomi Osaka și Belinda Bencic au completat tabloul sferturilor.

Elena Rybakina, numărul doi mondial și deja principala favorită, după eliminarea Arynei Sabalankăi, a avut nevoie de o revenire spectaculoasă pentru a ajunge în sferturile de finală. Kazaha a învins-o pe Liudmila Samsonova cu 6 la 4, 4 la 6 și din nou 6 la 4, după ce în setul decisiv a fost condusă cu 0 la 3 și două breakuri. Rybakina a câștigat apoi șase dintre următoarele șapte game-uri și a închis partida după două ore și 19 minute.

Campioana de la Australian Open o va întâlni în sferturi pe Naomi Osaka. Tenismena din Japonia, locul 13 mondial, a eliminat-o pe favorita gazdelor, canadianca Leylah Fernandez, cu un dublu de 6 la 4. Osaka a făcut câte un break în fiecare set și a avut nevoie de 82 de minute pentru calificare.

De cealaltă parte a tabloului, Coco Gauff a avut o misiune mult mai simplă. Americanca, numărul patru mondial, a trecut de tânăra rusoaică de 19 ani, Alina Korneeva cu 6 la 3 și 6 la 1, în doar 75 de minute. Korneeva, venită din calificări, eliminase anterior două jucătoare americane, însă nu a putut ține pasul cu Gauff. Americanca a dominat jocul la retur, a avut mingi de break în fiecare game de serviciu al adversarei și a fructificat șapte dintre oportunități.

Gauff ajunge astfel pentru prima dată din 2023 în sferturile turneului canadian și își continuă parcursul fără să fi cedat vreun set. Mai mult, americanca bifează al 25-lea sfert de finală WTA 1000 din carieră.

Următoarea adversară pentru Gauff va fi Belinda Bencic. Elvețianca, locul 14 mondial, a oprit parcursul fantastic al Alexandrei Eala. Bencic s-a impus cu 6 la 4 și 4 la 0, după ce filipineza a fost nevoită să abandoneze. Eala a rezistat în primul set, dar în actul secund nu a mai putut continua. Celelalte două sferturi sunt la fel de interesante. Poloneza Iga Swiatek, favorita numărul șapte se va duela cu rusoaica Diana Shnaider, iar ucraineanca Elina Svitolina o va întâalni pe o altă rusoacă - Ekaterina Alexandrova. Turneul de la Toronto este unul dintre cele mai importante evenimente ale sezonului pe hard, iar campioana va încasa peste 1 milion de dolari.