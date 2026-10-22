Spectacol și emoții până la ultima minge, în penultimul turneu al carierei. Tenismanul elvețian, Stan Wawrinka, în vârstă de 41 de ani, s-a calificat în optimile turneului ATP 250 de la Lyon, după o victorie dramatică în fața spaniolului Martin Landaluce.

Stan Wawrinka continuă să impresioneze în ultimele turnee ale carierei. Elvețianul demonstrează că experiența poate face diferența și la 41 de ani. Wawrinka a obținut o victorie dramatică în fața spaniolului Martin Landaluce, Meciul a durat două ore și 46 de minute. Wawrinka a fost aproape de înfrângere în setul decisiv, când a ratat trei mingi de meci și a fost condus cu 3 la 0 în tie-break. Elvețianul a revenit însă spectaculos și s-a impus la a cincea minge de meci, scor final 6 la 3, 6 la 7 și 7 la 6.

Wawrinka a încheiat partida cu 16 ași și nu și-a pierdut serviciul pe parcursul întâlnirii. Cu acest succes el și s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP 250 de la Lyon, acolo unde îl va întâlni pe italianul Flavio Cobolli. Triplul campion de Grand Slam se va retrage din tenisul profesionist la finalul acestui sezon. Turneul de la Lyon este penultima competiție din cariera sa, iar ultima va fi cea de la Basel, în fața propriilor suporteri.