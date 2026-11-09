Spectacol pe ploaie în Marele Premiu al Braziliei. Lando Norris a dominat finalul cursei de la Sao Paulo și a obținut o victorie importantă pentru McLaren. Max Verstappen a reușit și el o revenire spectaculoasă, după ce a pornit de pe locul 21, încheind pe poziția secundă. Iar Mercedes are motive duble de sărbătoare. După ce etapă trecută Antonelli a devenit campion mondial, acum în Brazilia echipa germană și-a asigurat matematic titlul și la constructori.

Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei, desfășurat pe circuitul Interlagos, într-o cursă marcată de ploaie, depășiri și numeroase răsturnări de situație. Britanicul de la McLaren a plecat din pole-position și, după ce a pierdut temporar conducerea, a revenit în frunte și nu a mai cedat-o până la final.

Aceasta este a treia victorie a lui Norris din actualul sezon și a 14-a din carieră.

Surpriza cursei a fost Max Verstappen. Olandezul a pornit de pe locul 21, însă a avut o revenire spectaculoasă și a încheiat pe poziția secundă, la aproximativ 15 secunde în spatele câștigătorului. Podiumul a fost completat de Isack Hadjar, colegul său de la Red Bull. Între timp George Russell și Kimi Antonelli au terminat pe locurile patru și cinci, rezultate care au adus o mare sărbătoare în garajul Mercedes. Echipa germană și-a asigurat matematic titlul mondial la constructori, cu două etape înainte de finalul sezonului.

Este al nouălea trofeu de acest fel din istoria formației și primul din 2021 încoace. În clasamentul constructorilor, Mercedes conduce cu 652 de puncte, fiind urmată de Ferrari, cu 510, și Red Bull, cu 401. Următoarea etapă din campionatul mondial de Formula 1 este programată la Las Vegas, pe 21 noiembrie, iar sezonul se va încheia la Abu Dhabi.