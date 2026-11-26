Goluri, victorii categorice și reveniri spectaculoase în Liga Campionilor. Barcelona a înscris de patru ori, Liverpool a câștigat fără drept de apel în deplasare, iar Inter și Galatasaray au demonstrat că nu au renunțat la lupta pentru calificare, după ce au început competiția cu două înfrângeri.

Lupta pentru optimile Ligii Campionilor devine tot mai interesantă. Barcelona și Liverpool și-au consolidat pozițiile în top 8, după ce au obținut al patrulea succes din această ediție. Catalanii au învins cu 4 la 1 formația Sabah, în deplasare. Barcelona a început în forță partida din Azerbaidjan și a deschis scorul în minutul 32, prin Gordon. Același jucător a majorat avantajul catalanilor după pauză, în minutul 51, în urma unei faze trase la indigi, ca și la primul gol.

A urmat o adevărată demonstrație ofensivă a echipei spaniole. Adeyemi a înscris pentru 3 la 0, în minutul 55, iar Gabriel Jesus a făcut 4 la 0 doar cinci minute mai târziu. Gazdele au reușit golul de onoare în minutul 63, prin Mickels, însă nu au mai putut schimba soarta partidei. Barcelona a bifat astfel al patrulea succes în cinci etape și a ajuns la 12 puncte, urcând pe locul 4 în grupa unică. Nici Liverpool nu a avut emoții în deplasarea de la Brugge. Englezii au deschis scorul încă din minutul 13, prin Alexander Isak. Apoi gazdele au alergat după egalare și au fost mai periculoși, dar cei care au înscris din nou, au fost iarăși cormoranii. Florian Wirtz a punctat pentru 2 la 0, în minutul 79.

Pe final, atacantul suedez Alexander Isak a revenit în prim-plan și a înscris din nou, stabilind scorul final, de 3 la 0 pentru Liverpool. Cormoranii au ajuns și ei la 12 puncte, după patru victorii în cinci partide, și sunt pe locul 5.

Într-o altă partidă, Inter Milano și-a continuat revenirea spectaculoasă în competiție. Italienii au învins Stuttgart cu 2 la 0 și au ajuns la a treia victorie consecutivă, după ce pierduseră primele două meciuri. Piotr Sucic a deschis scorul în minutul 57, din penalty, iar Lautaro Martinez a închis tabela în minutul 74. Inter traversează astfel o perioadă excelentă și reintră serios în lupta pentru un loc în faza eliminatorie.

În cursa pentru calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor au intrat serios și Fenerbahçe, Atletico Madrid și Villarreal, toate trei reușind să obțină victorii importante. Fenerbahçe a dat lovitura în deplasare, unde a învins-o pe Șahtior Donețk cu 1 la 0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Vedat Muriqi, în minutul 56. Atacantul kosovar a profitat de o ocazie bună și a adus trei puncte prețioase formației turce, care a ajuns la 8 puncte în clasament.

Atletico Madrid a obținut la rândul său o victorie convingătoare, scor 2 la 0, în fața norvegienilor de la Viking. Madrilenii au rezolvat practic partida în doar cinci minute. Alexander Sorloth a deschis scorul în minutul 19, iar Julian Alvarez a majorat avantajul în minutul 24. Echipa lui Diego Simeone a ajuns astfel la 7 puncte și continuă lupta pentru un loc în primele 24 de formații.

Nici Villarreal nu a ratat ocazia de a aduna puncte importante. Spaniolii au câștigat la limită, 1 la 0, pe terenul celor de la Slavia Praga. Tajon Buchanan a marcat unicul gol al întâlnirii, în minutul 65, iar formația iberică a obținut a doua victorie din actuala ediție. Cele mai bune 24 de echipe din clasamentul general vor continua lupta pentru trofeu în faza eliminatorie. Primele opt se califică direct în optimi, iar formațiile de pe locurile 9–24 vor disputa un play-off în dublă manșă.