Start cu gol pentru Nicolae Rotaru la formația din Ungaria, Gyor. Atacantul moldovean și-a trecut pentru prima dată numele pe lista marcatorilor pentru noua sa echipă și a contribuit la o victorie categorică în Cupa Ungariei.

Gyor s-a impus cu 5 la 1 în deplasarea de la Karcagi, formație din eșalonul secund al fotbalului maghiar, iar Nicolae Rotaru a deschis scorul în minutul 18.

Pentru atacantul de 20 de ani este primul gol înscris în tricoul formației maghiare, la scurt timp după transferul de la Petrocub. Rotaru a semnat cu Gyor la sfârșitul lunii august un contract valabil până în 2029.

Moldoveanul a avut un început excelent de sezon înaintea transferului, marcând șase goluri în primele opt partide de campionat pentru Petrocub. În această vară, el a înscris și în preliminariile Ligii Campionilor, iar apoi a reușit o dublă cu Banja Luka în preliminariile Conference League.

Nicolae Rotaru a debutat și pentru echipa națională a Moldovei în luna martie, în partida amicală cu Lituania.