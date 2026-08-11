Campionatele Europene de înot de la Paris au început spectaculos. Marea Britanie a cucerit două medalii de aur în prima zi, în timp ce Rusia a revenit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cu un record, dar fără drapel și sub statut neutru. Competiția de înot se desfășoară până pe 16 august, la centrul Olimpic din Saint-Denis.

Marea Britanie a început în forță Campionatele Europene de înot de la Paris și a cucerit două medalii de aur chiar în prima zi. Britanicii s-au impus atât în ștafeta feminină, cât și în cea masculină de 4 ori 200 de metri liber, ambele cu recorduri ale campionatului. În cursa masculină, britanicii au oprit cronometrul la 7 minute, 1 secundă și 52 de sutimi. Franța a cucerit argintul, iar Germania a completat podiumul.

Pentru țara gazdă a Europenelor, Franța a fost prima medalie, ei avându-l în lot și pe marele star Léon Marchand, care a avut un ultim schimb spectaculos.

Apoi la feminin, Marea Britanie a fost din nou de neoprit. Ștafeta britanică a câștigat aurul la 4 ori 200 de metri liber, cu timpul de 7 minute, 45 de secunde și 93 de sutimi, nou record al Campionatelor Europene. Ungaria a luat argintul, iar echipa Rusiei, a obținut medalia de bronz.

Prima zi de concurs a adus și primul aur pentru sportivii ruși de la revenirea lor la Europene. Ilia Borodin a câștigat proba de 400 de metri mixt, cu timpul de 4 minute, 8 secunde și 17 sutimi, stabilind un nou record al Campionatelor Europene.

Participarea sportivilor ruși și belaruși reprezintă unul dintre cele mai discutate subiecte ale Europenelor de la Paris. Aceștia pot concura doar în condiții de neutralitate, fără simbolurile naționale și fără reprezentarea oficială a federațiilor lor. Campionatele Europene de natație de la Paris reunesc mai multe discipline acvatice. Înotul în bazin se desfășoară între 10 și 16 august, iar în total sunt programate 47 de probe pentru medalii.

La Paris, în bazinul olimpic din Saint-Denis, sunt așteptate să facă spectacol mai multe dintre marile vedete ale natației europene. Printre acestea se numără francezul Léon Marchand, cvadruplu campion olimpic, și fenomenul natației din România, David Popovici.