Start cu stângul pentru naționala Moldovei în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii au pierdut cu 0 la 2 în deplasare, în fața Slovaciei, într-un meci în care gazdele au marcat ambele goluri înainte de pauză. Pentru echipa pregătită de Lilian Popescu urmează însă rapid un nou meci, de această dată pe teren propriu, marți cu Insulele Feroe.

După aceasta gazdele au început treptat să controleze jocul, iar David Hancko a avut și el o cazie bună, dar a șutat peste poartă.

Slovacia a deschis scorul în cele din urmă în minutul 32. Suslov a executat un corner, Ivan Schranz a reluat cu capul, iar mingea a deviat din Mihail Gherasimencov și a intrat în poarta lui Celeadnic.

După numai două minute, Lukas Haraslin a fost aproape de al doilea gol, însă șutul său din marginea careului nu a prins cadrul porții. În minutul 38, slovacii au primit penalty. Iurie Iovu l-a faultat pe Haraslin în careu, iar Ondrej Duda a transformat fără emoții. Slovacia intra astfel la cabine cu 2 la 0. După pauză, gazdele au continuat să fie mai periculoase. David Strelec a șutat peste poartă, iar câteva secunde mai târziu Tomas Suslov a trimis mingea în bară. Haraslin a mai avut și el o ocazie bună, dar a șutat în plasa laterală. Moldova a încercat să revină în joc. În minutul 62, Vladimir Fratea a tras de la distanță, iar portarul Dominik Greif a respins cu dificultate. Slovacii au continuat și ei să amenințe poarta lui Celeadnic, dar șuturile lui Martin Valjent și Suslov nu și-au atins ținta. Ultima ocazie a partidei le-a aparținut tricolorilor. Ștefan Bodișteanu a primit mingea în careu, însă șutul său a trecut pe lângă poarta gazdelor. Slovacia s-a impus astfel 2 la 0 și a obținut primele trei puncte în grupa C3. Partida de la Preșov a fost și debutul competițional al antrenorului Vladimir Weiss la revenirea sa pe banca Slovaciei.

Lilian POPESCU, SELECȚIONER MOLDOVA: „ Ne-am stăruit, mai avem mult de muncit la toate capitolele. Acum este important să ne refacem și să facem o figură bună acasă în meciul cu Insulele Feroe. Sunt mulțumit de dăruirea fiecarui fotbalist care a intrat, fiecare a dat cât a putut. Cred că nu avem maturitatea necesară a echipei pe care o au slovacii. ”

În aceeași grupă, Kazahstan și Insulele Feroe au încheiat 1 la 1, la Torshavn. Insulele Feroe au deschis scorul în minutul 14, prin Aki Samuelsen, iar Kazahstanul a egalat în minutul 26, prin fundașul Temirlan Erlanov.

Astfel, după prima etapă, Slovacia este lidera grupei C3 din Liga Națiunilor, cu 3 puncte, Kazahstan și Insulele Feroe au câte un punct, iar Moldova este ultima cu 0 puncte. În următoarea etapă, marți, pe 29 septembrie, tricolorii vor întâlni Insulele Feroe la Chișinău, în timp ce Kazahstanul va juca împotriva Slovaciei, la Kosice.