SUA și Franța se vor bate pentru aurul mondial. Cele două mari forțe ale baschetului feminin au ajuns în finala Campionatului Mondial și promit un spectacol total. Vor reedita duelul pentru titlul olimpic de la Paris, într-o confruntare care promite spectacol total.

La mai bine de doi ani după finala olimpică dramatică de la Paris, echipele feminine de baschet ale Statelor Unite și Franței se întâlnesc din nou într-un meci cu trofeul pe masă, de această dată la Cupa Mondială.

Statele Unite au trecut de Spania în semifinale, după un meci mult mai echilibrat decât o arată scorul final. Americancele au fost conduse în prima parte a confruntării, iar la intrarea în ultimul sfert cele două formații erau la egalitate, 58 la 58.

SUA au accelerat în ultimele minute și au obținut calificarea în marea finală, scor final, 76 la 66. Breanna Stewart a fost principala marcatoare a americancelor, cu 16 puncte.

În cealaltă semifinală, Franța a avut o misiune mult mai ușoară. Francezele au învins gazda Germania cu 86 la 64 și s-au calificat pentru prima dată în istorie în finala unui Campionat Mondial. Gabby Williams a fost decisivă, cu 22 de puncte, cinci recuperări, cinci pase decisive și patru intercepții.

Astfel, pentru aur se vor duela Statele Unite și Franța. Americancele sunt campioane mondiale en-titre și au ajuns în a cincea finală consecutivă a Mondialului. SUA are de asemenea, o serie impresionantă de 35 de victorii consecutive la Campionatul Mondial.

Finala va fi și o revanșă a duelului pentru aur de la Jocurile Olimpice de la Paris, câștigat atunci dramatic de Statele Unite cu 67 la 66. Marea finală dintre SUA și Franța se joacă astăzi, la Berlin, de la ora 21:00.