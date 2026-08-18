Surorile Williams au revenit pe teren împreună după aproape patru ani. Venus și Serena au făcut spectacol la Cincinnati, într-un meci urmărit de un public care le-a primit ca pe niște adevărate legende ale tenisului.

A fost o seară specială la Cincinnati. Venus și Serena Williams au pășit din nou împreună pe terenul de dublu, pentru prima dată după US Open 2022. La aproape patru ani de la ultima lor apariție în echipă, americancele au primit un wild card la WTA 1000 Cincinnati și au fost întâmpinate cu ovații de o arenă arhiplină.

În fața lor au fost Peyton Stearns, reprezentanta Statelor Unite, și ucraineanca Marta Kostyuk, ambele în vârstă de 24 de ani. Venus ajunsă la 46 de ani, și Serena, în vârstă de 44 de ani, au pierdut primul set cu 6 la 2, însă au revenit spectaculos și l-au câștigat pe al doilea cu 6 la 1.

Totul s-a decis în super tie-break. Surorile Williams au fost conduse cu 0 la 6, dar au avut o revenire spectaculoasă și au ajuns la 8 la 9. Au ratat însă egalarea, iar Venus a comis o dublă greșeală la mingea de meci.

Stearns și Kostyuk au câștigat norocos și au eliminat legendara pereche din primul tur. Reuniunea de la Cincinnati vine după o vară complicată pentru Serena Williams.

Cele două surori trebuiau să joace împreună și la Wimbledon, însă Serena a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Serena Williams a revenit în acest an și în proba de simplu, după o pauză de aproape patru ani, în timp ce Venus a continuat să evolueze modest în circuit.

Împreună, surorile Williams au scris una dintre cele mai impresionante pagini din istoria tenisului. Au cucerit 14 titluri de Grand Slam la dublu și trei medalii olimpice de aur. La individual Serena are în palmares 23 de trofee de Grand Slam la simplu, iar Venus a câștigat șapte. Împreună au dominat tenisul mondial timp de mai bine de două decenii.