Surpriză și revenire spectaculoasă la turneul de la Seul. Românca Elena-Gabriela Ruse este în sferturile de finală, după ce a întors un meci în care a fost condusă clar. Între timp principala favorită, Jelena Ostapenko, a părăsit deja competiția, iar tabloul s-a deschis după eliminarea campioanei de Grand Slam.

Elena-Gabriela Ruse continuă aventura la turneul de la Seul. Tenismena din România, favorită numărul patru, s-a calificat în sferturile de finală după o revenire spectaculoasă în fața reprezentantei gazdelor, Yeonwoo Ku. Ruse a pierdut primul set cu 2 la 6 și a fost condusă cu 4 la 2 în actul secund, dar a întors complet soarta meciului. Românca a câștigat manșa a doua la tie-break, cu 7 la 1, iar în decisiv s-a impus categoric, cu scorul de 6 la 1, după două ore și 18 minute.

Pentru un loc în semifinale, Gabriela Ruse o va întâlni pe Anna Bondar.

Între timp, turneul de la Seul a rămas fără principala favorită. Jelena Ostapenko a fost eliminată surprinzător în turul al doilea de australianca Taylah Preston. Letona, campioană de Grand Slam, a cedat cu 4 la 6 și 1 la 6, iar Preston a obținut astfel prima sa victorie împotriva unei jucătoare din Top 50 în acest an.

În schimb, a doua favorită, Kimberly Birrell, merge mai departe. Australianca a învins-o pe chinezoaica Yexin Ma cu 7 la 5 și 6 la 3 și s-a calificat în al zecelea sfert de finală al carierei într-un turneu WTA. În această fază, Birrell o va întâlni pe americanca Katie Volynets. Turneul de la Seul se desfășoară pe hard, iar ediția din acest an este de categorie WTA 250, cu un fond total de premiere de peste 250 de mii de euro, campioana urmând să primească un cec de 35 de mii de euro.