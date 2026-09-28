Surpriză de proporții în Liga Națiunilor. Grecia a învins Germania cu 1 la 0, și a obținut prima victorie din istorie în fața nemților. În aceeași grupă, Olanda a câștigat cu 2 la 1 în Serbia, grație unei duble semnate de Mexx Meerdink.

Grecia traversează un început perfect de campanie în Liga Națiunilor. După succesul cu 2 la 1 obținut în Serbia în prima etapă, elenii au dat acum o nouă lovitură, chiar în Germania, și au ajuns la șase puncte din tot atâtea posibile. Echipa pregătită de Ivan Jovanovic este liderul grupei A2. În meciul propriu-zis disputat la Augsburg, nemții au avut inițiativa, însă s-au lovit de un portar grec într-o formă excelentă. Konstantinos Tzolakis a intervenit decisiv în mai multe rânduri, inclusiv la o ocazie importantă a lui Karim Adeyemi și la lovitura liberă executată de Joshua Kimmich. Apoi Grecia a dat lovitura în minutul 74. Dimitris Kourbelis a trimis spre poartă, iar mingea a fost deviată și l-a păcălit pe Alexander Nübel.

Jürgen Klopp a încercat să schimbe soarta partidei după gol, însă nici Serge Gnabry, nici Jonathan Burkardt sau Florian Wirtz nu au reușit să găsească soluția pentru egalare. Germania a suferit astfel prima înfrângere de la instalarea lui Jurgen Klopp pe banca naționalei, nemții rămânând cu un singur punct după primele două etape, în condițiile în care în meciul precedent a remizat, 1 la 1, cu Olanda. Batavii în schimb au 4 puncte, după ce au reușit să se impună cu 2 la 1 în deplasare cu Serbia. Mexx Meerdink a fost eroul serii pentru formația pregătită de Xavi Hernandez. Atacantul lui AZ Alkmaar a deschis scorul în minutul 30, din penalty. Crysencio Summerville a obținut lovitura de la 11 metri după faultul lui Aleksa Terzic, iar Meerdink a executat fără emoții. A fost primul său gol pentru naționala de seniori.

Serbia a revenit imediat după pauză. Luka Jovic, introdus la pauză de Veljko Paunovic, a egalat după ce portarul Bart Verbruggen a respins succesiv două tentative ale gazdelor. Olanda a continuat să atace. Ruben van Bommel a trimis mingea în bară, iar Tijjani Reijnders a ratat o șansă importantă. Golul victoriei a venit în minutul 73, când Meerdink a profitat de pasa lui Guus Til și a înscris cu un șut precis, cu stângul.

Echipa Țărilor de Jos se împune cu 2 la 1, iar pentru Xavi Hernandez este prima victorie în calitate de selecționer al batavilor. Programul din grupa A2 continuă foarte repede. Pe 1 octombrie, Germania va primi vizita Serbiei, în timp ce Grecia va întâlni Olanda.