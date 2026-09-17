Surpriză uriașă la Campionatul European de volei masculin. Naționala României a revenit de la 0 la 2 și a învins Franța, campioana olimpică, într-un meci dramatic la Cluj-Napoca. Tricolorii au câștigat cu 3 la 2, după un set patru maraton, încheiat la 35 la 33, și merg în optimile de finală, unde vor întâlni Ucraina.

Naționala masculină a României de volei a încheiat faza grupelor cu o victorie de referință. În fața propriilor suporteri, tricolorii au întors de la 0 la 2 meciul cu Franța, campioana olimpică de la Tokyo și una dintre cele mai puternice reprezentative ale Europei. Francezii au început mai bine și au câștigat primul set cu 25 la 16.

Apoi în actul secund, România a fost mult mai aproape de adversari, a salvat două mingi de set la 22 la 24, dar Franța a rezistat și s-a impus cu 27 la 25. De aici a început revenirea spectaculoasă a echipei pregătite de Sergiu Stancu. România a controlat setul al treilea și s-a impus cu 25 la 20, după ce a avut chiar șapte puncte avantaj.

A urmat cel mai dramatic set al partidei. Românii au fost conduși cu 16 la 19, dar au recuperat și au împins manșa până la limită. Băieții lui Sergiu Stancu a avut nevoie de șapte mingi de set pentru a închide actul, iar tabela s-a oprit la 35 la 33.

În decisiv, Franța a pornit din nou mai bine și a avut 4 la 1. România a răspuns însă imediat, a egalat, iar pe final a făcut diferența, 15 la 12 și o victorie senzațională pentru tricolori.

Cu această victorie, România a terminat Grupa D pe locul trei, după Franța și Germania, și și-a asigurat calificarea în optimile de finală, acolo unde o vor întâlni pe Ucraina.

Ultima zi a grupelor a mai oferit și un alt rezultat important la Sofia. Bulgaria a învins campioana europeană Polonia, la fel cu 3 la 2, provocând deținătoarei titlului prima înfrângere la actualul turneu. Bulgarii au câștigat decisivul cu 20 la 18, într-un meci care a durat aproape două ore și jumătate.

Actuala ediție a Campionatului European de volei este una dintre cele mai ample din istoria competiției. La turneu participă 24 de naționale, împărțite în patru grupe. Meciurile din faza grupelor s-au disputat în Italia, Bulgaria, Finlanda și România, iar primele patru echipe din fiecare grupă au mers direct în optimile de finală. Fazele eliminatorii se mută apoi în Bulgaria și Italia, iar semifinalele și meciurile pentru medalii vor avea, lângă Milano, la Unipol Forum din Assago. Ce echipă va deveni campioană Europeană va obține automat și calificarea directă la turneul olimpic de la Los Angeles din 2028.