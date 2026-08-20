Surpriză uriașă la Masters-ul din Cincinnati. Lidera mondială Aryna Sabalenka a fost eliminată de o jucătoare de doar 20 de ani. Și a cincea favorită, Mirra Andreeva, a părăsit competiția după ce a câștigat doar două dintre ultimele sale 14 game-uri. Românca Sorana Cîrstea a fost și ea la un pas de o revenire spectaculoasă, dar a cedat dramatic în fața numărului 3 mondial, Jessica Pegula. În schimb, campioana en titre, Iga Swiatek, continuă fără probleme apărarea trofeului și s-a calificat în sferturi.

Aryna Sabalenka a fost eliminată surprinzător în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Lidera mondială a pierdut în fața tenismenei din Cehia, Sara Bejlek, locul 35 WTA. Sabalenka a început bine partida și a avut avantaj de break în primul set. Mai mult, lidera mondială a condus cu 5 la 1 în tie-break, dar Bejlek a reușit o revenire spectaculoasă și a întors situația. Jucătoarea din Cehia a câștigat tie-break-ul cu 9 la 7, iar apoi a continuat să pună presiune pe principala favorită.

În setul secund, Bejlek a reușit trei break-uri și a închis partida după un game de serviciu câștigat la zero, ultimul punct fiind adjudecat cu un as, scor final, 7 la 6 și 6 la 4.

Pentru Bejlek este prima victorie din carieră împotriva unei jucătoare din Top 10 și, totodată, primul său sfert de finală la Cincinnati. Bejlek o va întâlni în sferturi pe americanca Madison Keys, care a trecut de chinezoaica Wang Xiyu, cu un scor identic, 7 la 6 și 6 la 4.

Și o altă favorită importantă a părăsit competiția. Mirra Andreeva, cap de serie numărul cinci, a fost învinsă de Marta Kostyuk după un meci în care ucraineanca a revenit spectaculos. Andreeva a câștigat primul set, însă apoi Kostyuk a preluat complet controlul. Ucraineanca nu i-a cedat niciun game în setul secund și a continuat seria în decisiv, câștigând 12 dintre ultimele 14 game-uri ale partidei. A fost, 4 la 6, 6 la 0 și 6 la 2, după un meci de o oră și 35 de minute.

Iar românca Sorana Cîrstea a fost aproape de o revenire spectaculoasă în fața Jessicăi Pegula, însă tenismena din Statele Unite a rezistat. Pegula, favorita numărul trei, a controlat primul set și s-a impus cu 6 la 2. În actul secund, americanca a făcut break după un game lung, însă Cîrstea nu a cedat. Românca a revenit spectaculos și a câștigat patru game-uri consecutive, trimițând partida în decisiv. Ultimul set a fost extrem de echilibrat. Cele două au mers cap la cap până la 4 la 4. Pegula a făcut apoi break și a servit pentru meci, dar Cîrstea a răspuns imediat și a egalat la cinci, după un game la zero pe serviciul advers. Americanca a reușit însă din nou break-ul și a primit o nouă șansă de a închide partida. De această dată, Pegula nu a mai ratat.

În schimb, Iga Swiatek își continuă apărarea trofeului. Campioana en titre și favorita numărul șapte a trecut de franțuzoaica Diane Parry cu un dublu de 6 la 3.

Victoria i-a adus polonezei a 30-a calificare în sferturile de finală ale unui turneu WTA 1000 și a noua victorie consecutivă. Swiatek a ajuns pentru al patrulea an la rând în sferturile de la Cincinnati. Acolo, poloneza o va întâlni pe Elena Rybakina, campioana en titre de la Australian Open. Duelul vine la doar câteva zile după ce poloneza a învins-o pe kazaha în finala turneului de la Toronto, cucerind primul său trofeu din acest sezon.

Cincinnati Open este unul dintre cele mai importante turnee de tenis înainte de US Open. Competiția de 1000 de puncte WTA, desfășurată la Ohio, pune la bătaie și un premiu consistent de peste 1 milion de euro.