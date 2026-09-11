S-a stabilit careul de ași la Mondialul de baschet feminin. SUA, Franța, Germania și Spania s-au calificat în semifinale. Nemțoaicele au produs surpriza turneului, eliminând campioana Europei - Belgia, iar echipa Statelor Unite continuă cursa pentru al cincilea titlu mondial consecutiv.

Germania a produs cea mai mare surpriză a sferturilor de finală și a învins campioana Europei – Belgia, cu 93 la 74. Leonie Fiebich a fost cea mai bună marcatoare a nemțoaicelor, cu 17 puncte și 10 recuperări, în timp ce Nyara Sabally a reușit un double-double, cu 16 puncte și 12 recuperări.

Victoria este una istorică pentru Germania, care ajunge pentru prima dată în semifinalele Cupei Mondiale. Nemțoaicele evoluând în doar a doua lor ediție a Mondialului. În penultimul act, Germania va întâlni Franța. Les Bleues au trecut fără emoții de China, cu 90 la 61. Marine Johannes și Janelle Salaün au înscris câte 15 puncte și au contribuit decisiv la calificarea Franței.

Între timp campioana mondială en-titre, Statele Unite, continuă să domine competiția. Americancele au zdrobit Ungaria cu 108 la 56 și au ajuns pentru a 12-a oară consecutiv în semifinalele Cupei Mondiale.

Napheesa Collier a fost principala marcatoare a americancelor, cu 19 puncte și 7 recuperări.

Americancele au acum 34 de victorii consecutive la Cupa Mondială și sunt în cursa pentru al cincilea titlu mondial consecutiv. Ultima înfrângere pentru SUA la un Mondial datează tocmai din 2006. Echipa Statelor Unite se va duela în semifinale cu Spania. Ibericile au trecut în sferturi de Australia cu 89 la 66. Megan Gustafson a fost cea mai bună marcatoare a Spaniei, cu 16 puncte, în timp ce Iyana Martín a adăugat și ea 14 puncte.

Marea finală a Mondialului de baschet feminin este programată duminică, la Berlin.