Surpriză uriașă la Toronto. Lidera mondială Aryna Sabalenka a fost eliminată în optimile de finală ale Mastersului canadian. În aceeași zi, Jessica Pegula a părăsit și ea competiția, în timp ce Iga Swiatek și Elina Svitolina au obținut victorii importante și s-au calificat în sferturi.

Aryna Sabalenka, principala favorită de la Toronto, a fost învinsă de rusoaica Ekaterina Alexandrova, cap de serie numărul 16. Partida a fost extrem de echilibrată. În primul set, Sabalenka a condus cu 2 la 0, dar Alexandrova a întors situația și a trimis actul în tie-break. Rusoaica a câștigat cinci dintre ultimele șase puncte și a trecut în avantaj.

Sabalenka a revenit în setul secund, în care un break i-a permis să se desprindă la 4 la 3. Bielarusa a egalat la seturi și părea să aibă prima șansă în decisiv.

În ultimul act, însă, Alexandrova a fost mai agresivă. Sabalenka a salvat două mingi de meci la 4 la 5, cu un serviciu câștigător și apoi cu un as, dar a comis o nouă dublă greșeală la a treia minge de meci și a cedat partida. Alexandrova s-a impus astfel surpinzător, cu 7 la 6, 4 la 6 și 6 la 4, după două ore și 29 de minute de joc.

Pentru Alexandrova este a doua victorie consecutivă împotriva liderului mondial. Succesul a echilibrat și bilanțul meciurilor directe dintre cele două, 5 la 5. Sabalenka, campioană la ultimele două ediții ale US Open, pierde astfel o importantă repetiție înaintea ultimului turneu de Grand Slam al anului. În sferturi, Ekaterina Alexandrova va avea o altă adversară de top. Rusoaica o va întâlni pe ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numărul nouă. Svitolina a eliminat-o pe americanca Amanda Anisimova, favorita numărul opt, cu 6 la 2 și 6 la 4.

O altă surpriză a venit în meciul dintre Jessica Pegula și Diana Shnaider.

Rusoaica, favorita numărul 15, a învins-o pe americancă, a treia favorită a turneului, cu un dublu de 6 la 3, după doar 73 de minute.

Shnaider a pus capăt astfel seriei de patru înfrângeri consecutive în fața lui Pegula și a obținut prima victorie din carieră împotriva americancei.

Rusoaica, semifinalistă la Roland Garros în acest an, va juca în sferturi cu Iga Swiatek. Tenismena din Polonia a avut nevoie de o revenire pentru a ajunge în sferturile de finală. Swiatek a pierdut primul set cu Marta Kostyuk, dar a schimbat complet ritmul și le-a câștigat pe următoarele două cu 6 la 1 și 6 la 2, după o partidă de două ore și 11 minute.

Mastersul de la Toronto este unul dintre cele mai importante turnee de tenis din sezonul nord-american și face parte din categoria WTA 1000. Fondul total de premiere este de peste 7,4 milioane de dolari, iar campioana va încasa peste un milion de dolari și va primi 1000 de puncte WTA.

Turneul este și una dintre principalele competiții de pregătire pentru US Open, ultimul Grand Slam al sezonului, care va începe la sfârșitul lunii august.

