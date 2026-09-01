Sebastian Gorzny a produs una dintre cele mai mari surprize de la US Open. Americanul de pe locul 731 mondial, ajuns pe tabloul principal cu un wildcard, a salvat cinci mingi de meci și a obținut prima victorie din carieră la un turneu de Grand Slam. Între timp, campionul în exercițiu, Carlos Alcaraz, a început cu dreptul apărarea trofeului.

Americanul Sebastian Gorzny a avut nevoie de patru ore pentru a trece de belgianul Raphael Collignon, numărul 38 mondial și pentru a a oferi cea mai mare surpiză a turului întâi de la US Open. Tenismenul de 22 de ani s-a impus dramatic, în 5 seturi, în super tie-break, într-un meci care a început duminică și încheiat luni, după ce partida fusese întrerupt din cauza ploii.

În actul decisiv, Gorzny a fost la un pas de eliminare. A salvat cinci mingi de meci, iar în super tie-break a revenit de la 2 la 6 și a câștigat cu 11 la 9.

La doar 22 de ani, americanul, care a câștigat în luna iunie turneul universitar pentru wildcard-ul de la US Open. Pentru un loc în turul al treilea, Gorzny va avea însă o misiune extrem de dificilă. Îl așteaptă rusul Daniil Medvedev, cap de serie numărul 7 și campion la US Open în 2021.

În schimb, campionul en titre Carlos Alcaraz și-a început cu dreptul apărarea trofeului.

Spaniolul a revenit pe teren după 139 de zile și aproape cinci luni de pauză provocată de o accidentare la încheietura mâinii. Alcaraz l-a învins fără emoții pe rusul Roman Safiullin, în trei seturi identice, de 6 la 4.

A fost primul său meci de simplu din aprilie, iar spaniolul a transmis după partidă că încheietura este, în sfârșit, fără dureri. În turul secund, Alcaraz îl va întâlni pe portughezul Jaime Faria.

Campionul de anul trecut încearcă să devină primul jucător după Roger Federer care își apără cu succes titlul la US Open.

Printre celelalte rezultate importante, americanul Ben Shelton, favoritul numărul opt, a trecut de Tallon Griekspoor în patru seturi, după ce a pierdut primul act.

Felix Auger-Aliassime a avut nevoie de patru seturi pentru a-l elimina pe Rinky Hijikata, iar Stefanos Tsitsipas a produs o altă surpriză, trecând de favoritul numărul zece, Arthur Fils, scor 4 la 6, 7 la 6, 6 la 1 și 6 la 4.