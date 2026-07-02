Surpriză uriașă pe tabloul feminin de la Wimbledon. Campioana din urmă cu o lună de la Roland Garros, Mirra Andreeva, a fost eliminată încă din turul secund. Între timp marile favorite Iga Swiatek și Coco Gauff își continuă drumul spre trofeu.

Wimbledon confirmă încă o dată că este turneul marilor surprize. Una dintre principalele pretendente la titlu, Mirra Andreeva, și-a încheiat prematur aventura londoneză. Rusoaica de doar 19 ani, câștigătoarea ultimului Roland Garros și favorita numărul cinci, a fost învinsă de fosta campioană de la All England Club, Barbora Krejcikova, după aproape trei ore de luptă.

Andreeva a câștigat primul set cu 6 la 4 și părea să controleze partida, însă experimentata cehoaică a revenit spectaculos și s-a impus în următoarele două acte cu 7 la 5 și 6 la 4. În finalul meciului, tânăra rusoaică și-a pierdut cumpătul, și-a aruncat racheta spre scaunul arbitrului și a părăsit terenul în lacrimi.

Eliminarea Mirrei Andreeva înseamnă că tentativa de a realiza dubla Roland Garros – Wimbledon se oprește după doar două meciuri. În schimb, Barbora Krejcikova, campioană la Wimbledon în urmă cu doi ani, demonstrează că rămâne una dintre cele mai periculoase jucătoare pe iarbă și va continua cursa spre un nou trofeu. Dacă Andreeva a părăsit competiția, celelalte favorite au rezistat cu bine. Campioana en-titre, Iga Swiatek, nu i-a oferit nicio șansă fostului lider mondial Karolina Pliskova și s-a impus categoric, cu 6 la 1 și 6 la 3.

Poloneza ajunge astfel pentru a 26-a oară consecutiv în a doua săptămână a unui turneu de Grand Slam și continuă cursa pentru apărarea trofeului cucerit anul trecut la Londra. Următoarea adversară a Igăi va fi revelația filipineză Alexandra Eala.

Eleva academiei Rafael Nadal atrage tot mai mult atenția la Wimbledon. Favorita numărul 29, s-a calificat în premieră în turul al treilea al turneului londonez, după ce a revenit spectaculos în fața australiencei Maya Joint. Eala a cedat primul set cu 3 la 6, însă a schimbat complet ritmul jocului și le-a câștigat pe următoarele două fără drept de apel, scor 6 la 2 și 6 la 0. Victoria reprezintă cea mai bună performanță a unei jucătoare din Filipine la un turneu de Mare Șlem.

De ceva mai multe emoții a avut în turul secund Coco Gauff. Americanca, campioană de Grand Slam și una dintre favoritele competiției, a fost la un pas de eliminare în duelul cu argentinianca Solana Sierra. Gauff a pierdut setul secund și a fost condusă inclusiv în tie-break-ul decisiv, însă a găsit resursele necesare pentru a întoarce soarta meciului și s-a calificat în turul al treilea după 6 la 3, 3 la 6 și 7 la 6.

După eliminarea surprinzătoare a Mirrei Andreeva, tabloul feminin pare mai deschis ca niciodată. Cu Swiatek în formă excelentă, lidera mondială Aryna Sabalenka constantă și Gauff demonstrând că poate câștiga și atunci când nu joacă la cel mai înalt nivel, Wimbledon promite noi dueluri spectaculoase în drumul spre finala de pe iarba londoneză.