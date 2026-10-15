Am avut parte și de surprize de proporții în duelurile de aseară din Liga Campionilor. Borussia Dortmund a fost îngenuncheată în Norvegia - de Bodo/Glimt, Feyenoord a câștigat un duel spectaculos cu italienii de la Como, iar Betis a răpus-o pe FC Porto, într-un thriller cu cinci goluri. A fost o seară cu răsturnări de scor, nervi și lovituri decisive pe final, în care outsiderii au îndrăznit să viseze și au reușit rezultate surpiză.

Borussia Dortmund a suferit o înfrângere surprinzătoare în deplasare, în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt. Gazdele s-au impus cu 1 la 0, după o partidă în care germanii nu au reușit să-și valorifice ocaziile. Fredrik Sjovold a marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 52, declanșând sărbătoarea în tabăra norvegiană. Dortmund a încercat să revină pe final, însă defensiva gazdelor a rezistat, iar cele trei puncte au rămas în Norvegia.

Am avut parte de un spectacol ofensiv la Rotterdam, unde Feyenoord a învins-o pe Como cu 3 la 2. Italienii au deschis scorul prin Assane Diao, însă olandezii au întors rezultatul prin golurile lui Gjivai Zechiël și Anis Hadj Moussa.

Un autogol al lui Diego Carlos a mărit avantajul gazdelor, iar Como a redus din diferență în prelungiri, prin Anastasios Douvikas. O reacția târzie care nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea.

Un scenariu asemănător s-a produs și în confruntarea dintre Real Betis și FC Porto. Spaniolii au câștigat cu 3 la 2, într-un meci decis în ultimele minute. Abde Ezzalzouli a deschis scorul după pauză, însă portughezii au revenit și au preluat conducerea prin golurile lui Gabri Veiga și Samu Omorodion.

Betis nu a cedat, iar Antony Hernandez a restabilit egalitatea. În minutul 84, Isco a transformat un penalty și a adus victoria formației spaniole.

În Slovacia, Stuttgart a obținut o victorie categorică, scor 3 la 0, pe terenul celor de la Slovan Bratislava.

Iar Șahtior Donețk a câștigat cu 3 la 1 în fața grecilor de la AEK Atena.

Iar spectacolul european nu se oprește aici, următoarea etapă este programată pe 20 și 21 octombrie și aduce confruntări de foc, cu duelul central dintre PSG și Barcelona.