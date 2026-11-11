Spectacol și surprize în Liga Campionilor la fotbal feminin. Bayern Munchen a obținut o victorie importantă și a urcat pe locul secund în clasamentul grupei unice, apropiindu-se de calificarea în faza eliminatorie. Chelsea a fost ținută în șah de suedezele de la Hacken, în timp ce fetele de la Real Madrid și Manchester City au spart gheața și au obținut primele victorii din actuala ediție, după trei etape în care au adunat doar remize.

Echipa feminină a celor de la Bayern Munchen a dat lovitura în deplasare și a obținut trei puncte uriașe în confruntarea cu Paris Saint-Germain. Bavarezele s-au impus cu 2 la 1, într-un duel între două formații care aveau câte cinci puncte înaintea partidei.

Nemțoaicele au deschis scorul în minutul 25, după ce portarul francez Katarzyna Kiedrzynek și-a trimis mingea în propria poartă, iar cu puțin timp înainte de pauză, Klara Bühl a dublat avantajul.

PSG a revenit în joc în repriza secundă, prin Paulina Dudek, care a transformat un penalty, însă Bayern – semifinalista de anul trecut, a rezistat până la final și a plecat cu toate punctele din capitala Franței.

Victoria le-a propulsat pe bavareze pe locul secund, cu opt puncte după patru etape, la egalitate cu Chelsea, dar cu un golaveraj mai bun. Aristocratele în schimb, a avut o seară frustrantă în Suedia. Londonezele nu au reușit să treacă de Hacken, iar partida s-a încheiat fără goluri. Englezoaicele au dominat jocul, au expediat 27 de șuturi spre poartă și au lovit de două ori bara, însă s-au lovit de intervențiile excelente ale portăriței Jennifer Falk.

O seară importantă au avut și Real Madrid, dar și Manchester City, care au obținut, în sfârșit, primele victorii din această fază a competiției, după trei rezultate de egalitate. Galacticile au învins-o cu 3 la 0 pe Paris FC, prin golurile Ariannei Caruso, Lineth Beerensteyn și Linda Caicedo.

La rândul lor, fotbalistele de la Manchester City au făcut spectacol în deplasare, unde au învins-o pe Inter Milano cu 4 la 1. Italiencele au deschis scorul prin Elisa Bartoli, însă Aoba Fujino a întors rezultatul cu două goluri marcate până la pauză.

Kerstin Casparij și Grace Clinton au completat demonstrația de forță a englezoaicelor, care au obținut primul succes după trei remize consecutive. Etapa a patra continuă cu meciul central de astăzi dintre Juventus și Lyon, iar mâine în derby-ul rundei campioana Barcelona va juca cu Arsenal.