Surprizele continuă la Turneul Campioanelor. Linda Noskova, a dat peste cap calculele în grupa întâi și a învins-o pe Coco Gauff, una dintre favoritele competiției. Grație succesului, tenismena din Cehia, campioana de la Wimbledon, este prima semifinalistă. Și la dublu avem prima pereche calificată în careul de ași. Italiencele Errani și Paolini au reușit a doua victorie, după succesul contra americancei Melichar-Martinez care face pereche cu tenismena născută la Chișinău, Cristina Bucșa.

Linda Noskova continuă parcursul impresionant la Turneul Campioanelor, unde participă pentru prima dată în carieră. A opta favorită a competiției a învins-o pe Coco Gauff, numărul patru mondial, cu un dublu de 6 la 3, și a devenit prima jucătoare calificată în semifinale.

Tenismena din Cehia, în vârstă de 21 de ani, a controlat partida și a profitat de numeroasele probleme ale adversarei la serviciu. În primul set, Noskova a reușit patru break-uri, iar în actul secund a obținut desprinderea decisivă încă din debut. Noskova a încheiat confruntarea cu al nouălea as al meciului, după o oră și 13 minute de joc.

Noskova a ajuns la două victorii consecutive în grupă, după ce în partida de debut a trecut și indiferent de rezultatul ultimei confruntări, cehoaica și-a asigurat prezența în faza eliminatorie.

În cealaltă partidă a grupei, Jessica Pegula a obținut o victorie extrem de importantă în fața ucrainencei Marta Kostyuk, scor 6 la 2 și 7 la 5.

Grație succesului Pegula a rămas în cursa pentru calificarea în semifinale. De partea cealaltă, Kostyuk a ratat șansa de a obține prima victorie la această ediție și a fost eliminată după două înfrângeri consecutive. Ucraineanca a ajuns pe tabloul principal în ultimul moment, înlocuind-o pe lidera mondială Elena Rybakina, care s-a retras. Ultimul loc în semifinale din grupa A va fi decis în confruntările directe din ultima etapă. Gauff va juca împotriva Martei Kostyuk, iar Pegula o va întâlni pe Noskova. Și în competiția de dublu avem prima pereche calificată în semifinale. Italiancele Sara Errani și Jasmine Paolini au obținut a doua victorie consecutivă în faza grupelor și și-au asigurat prezența în careul de ași. Acestea au învins perechea formată din americanca Nicole Melichar-Martinez și tenismena născută la Chișinău, care acum reprezintă Spania, Cristina Bucșa, scor 3 la 6, 6 la 2, 10 la 7, după o revenire spectaculoasă.

Este pentru prima dată când Errani și Paolini ajung în semifinalele Turneului Campioanelor, după două participări în care nu au reușit să depășească faza grupelor. Iar a doua pereche calificată în semifinale va fi decisă în confruntarea directă dintre americanca Taylor Townsend și cehoaica Katerina Siniakova, respectiv perechea formată din Cristina Bucșa și Nicole Melichar-Martinez. Ediția din acest an a Turneul Campioanelor se desfășoară în Statele Unite, la Indian Wells, și reunește cele mai bune opt jucătoare și opt perechi de dublu ale sezonului. Competiția are o miză financiară impresionantă, fondul total de premiere este de 10 milioane de dolari.