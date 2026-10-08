Surprize mari la turneul Masters de la Beijing pe tabloul feminin. În premieră, tânăra Nikola Bartunkova din Cehia s-a calificat în semifinale, după ce a eliminat-o pe mult mai titrata, compatrioata Karolina Muchova. În cealaltă partidă a zilei într-un duel sută la sută rusesc, Mirra Andreeva a trecut dramatic de Ekaterina Alexandrova.

Nikola Bartunkova continuă să impresioneze la Beijing. Jucătoarea de 20 de ani a spulberat-o pe compatrioata sa Karolina Muchova, a șaptea favorită a turneului. Tenismena din Cehia a câștigat primele cinci game-uri ale partidei, iar în setul secund nu i-a mai lăsat nicio șansă adversarei. Bartunkova s-a impus cu 6 la 3 și 6 la 0, într-un meci care a durat doar 67 de minute.

Bartunkova a obținut deja a treia victorie în fața unei jucătoare din Top 10, după succesele cu Belinda Bencic la Australian Open și Aryna Sabalenka în turul al treilea de la Beijing. Mai mult, pentru Bartunkova este prima semifinală la un turneu WTA 1000. Iar în semifinală, vom avea parte de un duel al generațiilor. Bartunkova va avea parte de un nou test dificil, unrmând să se lupte cu Mirra Andreeva. La rândul său, într-un duel sută la sută rusesc, Mirra Andreeva a trecut de Ekaterina Alexandrova într-un meci extrem de echilibrat. Ambele seturi au fost decise în tie-break, iar partida a durat o oră și 53 de minute.

Aceasta este prima victorie a Mirrei Andreeva în fața Alexandrovei după două înfrângeri consecutive. Totodată, la doar 19 ani, Andreeva ajunge în prima ei semifinală la China Open. Celelalte două sferturi de finală se joacă mâine. Chinezoaica Qinwen Zheng o întâlnește pe ucraineanca Elina Svitolina, iar tenismena din Belgia, Elise Mertens, se va duela cu fosta lideră mondială, poloneza Iga Swiatek. Competiția din acest an la China Open, are un fond total de premiere de peste 9 milioane de euro.