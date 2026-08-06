Iar la Mastersul feminin canadian, de la Toronto, campioana de la Wimbledon, Linda Noskova este out. Românca Sorana Cîrstea a fost și ea eliminată după ce a ratat un început excelent de meci.

Turneul WTA 1000 de la Toronto a oferit una dintre cele mai mari surprize de până acum. Campioana de la Wimbledon, Linda Noskova, cap de serie numărul șase, a fost eliminată încă din primul său meci, de americanca Caty McNally. După un prim set echilibrat câștigat la tie-break de tenismena din Statele Unite, McNally a controlat autoritar actul secund și a obținut una dintre cele mai importante victorii ale carierei, scor final 7 la 6 și 6 la 1.

În optimi, americanca McNally o va întâlni pe Alexandra Eala, revelația momentului în circuitul feminin, după ce filipineza a trecut de Alycia Parks cu 6 la 1, 4 la 6 și 6 la 2. Eala a venit la Toronto după primul titlu WTA al carierei, cucerit săptămâna trecută la Washington.

Turneul s-a încheiat prematur și pentru Sorana Cîrstea. Românca, cap de serie numărul 14, a fost învinsă cu un dublu de 6 la 4, de australianca Maya Joint, una dintre cele mai promițătoare jucătoare din noul val. Cîrstea a început excelent și a condus cu 3 la 1 în primul set, fără să piardă vreun punct pe propriul serviciu, însă adversara de doar 20 de ani a întors spectaculos soarta partidei și a obținut cea mai importantă victorie a sezonului în fața unei jucătoare din Top 20 mondial.

În schimb, principalele favorite și-au respectat statutul. Elena Rybakina a avut nevoie de trei seturi și peste două ore și jumătate pentru a trece de Daria Kasatkina, scor 6 la 3, 5 la 7, 6 la 4, într-un meci în care a reușit 15 ași.

Și Jessica Pegula a avut nevoie de un meci de uzură pentru a o elimina pe poloneza Magdalena Fręch, în timp ce Coco Gauff a trecut fără emoții de Kayla Day. O altă favorită, tânăra Mirra Andreeva a dominat duelul cu Karolina Plišková, pe care a învins-o cu un categoric 6 la 0, 6 la 2.

Tabloul feminin de la Toronto este și el complet imprevizibil. Ieșirea prematură a campioanei de la Wimbledon schimbă calculele în cursa pentru trofeu și oferă șanse importante celorlalte favorite înainte de US Open.