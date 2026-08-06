Surprize colosale la Montreal. Favoriții dispar unul câte unul de la Mastersul masculin din Canada. Alexander Zverev, Daniil Medvedev și Taylor Fritz au fost eliminați încă de la primul lor meci, iar competiția canadiană a rămas fără aproape toate marile nume înaintea optimilor de finală.

Mastersul 1000 de la Montreal traversează una dintre cele mai surprinzătoare ediții din ultimii ani. După ce liderul mondial Jannik Sinner, Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ales să nu participe, competiția și-a pierdut acum și principalii favoriți rămași în cursă. Lovitura cea mai mare a venit din partea olandezului Tallon Griekspoor. Locul 69 ATP l-a învins pe principalul favorit, Alexander Zverev.

Germanul, campion la Roland Garros în acest sezon și finalist la Wimbledon, a câștigat primul set la tie-break, însă apoi a cedat complet inițiativa și a suferit prima înfrângere după finala pierdută în fața lui Jannik Sinner. A fost 6 la 7, 6 la 2 și 6 la 4, după două ore și jumătate de joc.

Pentru Griekspoor, succesul reprezintă una dintre cele mai importante victorii ale carierei și al treilea triumf în fața unui jucător din Top 5 mondial.

Seria surprizelor a continuat câteva ore mai târziu. Daniil Medvedev, campion la Rogers Cup în 2021 și cap de serie numărul patru, a fost eliminat în minimum de seturi de un alt olandez, Botic van de Zandschulp, cu scorul de 6 la 3 și 7 la 6.

În același timp, americanul Taylor Fritz, proaspăt câștigător al turneului ATP de la Washington, nu a reușit să confirme forma excelentă și a cedat în fața argentinianului Thiago Agustin Tirante, cu 5 la 7 și 3 la 6.

Nici gazdele nu au primit vești mai bune. Felix Auger-Aliassime s-a retras chiar înaintea debutului din cauza unei accidentări la spate suferite la antrenament, spre dezamăgirea fanilor canadieni, care sperau să-l vadă luptând pentru trofeu în orașul său natal.

Astfel bilanțul după turul secund este unul incredibil la Montreal. Nu mai puțin de 13 favoriți au fost eliminați, iar tabloul competiției s-a deschis complet. Acum Mastersul canadian oferă șansa unor jucători din linia a doua să lupte pentru unul dintre cele mai importante trofee ale sezonului nord-american, ultimul mare test înainte de US Open.