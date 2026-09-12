Taylor Townsend și Katerina Siniakova au cucerit deja trofeu suprem. Cele doua au devenit campioane la US Open în proba de dublu feminin. Pentru Siniaková este al 12-lea trofeu de Grand Slam la dublu, iar împreună cu Townsend au reușit o performanță rară în tenis.

Taylor Townsend și Katerina Siniakova au cucerit trofeul de la US Open, după ce au întors spectaculos finala cu Ashlyn Krueger și Robin Montgomery. Americancele au început mai bine partida și au câștigat primul set cu 7 la 5. Krueger și Montgomery au profitat de greșelile adversarelor și au reușit să pună presiune pe serviciul acestora. Răspunsul lui Townsend și Siniakova a fost însă categoric.

Cele două au dominat complet setul secund și nu le-au lăsat adversarelor nicio șansă. Au câștigat șase game-uri consecutive și au trimis finala în decisiv după un 6 la 0 fără drept de apel. În setul al treilea, Townsend și Siniakova au continuat să controleze jocul. Perechea americano-cehă au reușit să se desprindă și au închis partida cu 6 la 2, după o revenire spectaculoasă.

Pentru Taylor Townsend, succesul are o semnificație aparte. Americanca a cucerit primul său titlu de Grand Slam la dublu feminin la US Open și a completat, astfel, Career Grand Slam-ul — performanța de a câștiga toate cele patru turnee majore, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. De partea cealată, Katerina Siniakova a ajuns la o bornă și mai impresionantă. Jucătoarea din Cehia a cucerit al 12-lea titlu de Grand Slam la dublu feminin. Mai mult, prin această victorie, Siniakova a realizat pentru a doua oară în carieră un Career Grand Slam, după ce mai câștigase toate cele patru turnee majore alături de Barbora Krejcikova.