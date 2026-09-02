Principalul favorit de la US Open, Alexander Zverev a avut nevoie de aproape cinci ore pentru a obține calificarea în turul secund. Neamțul a supraviețuit unui thriller de cinci seturi cu italianul Lorenzo Sonego. Între timp, francezul Gael Monfils a dat timpul înapoi la 40 de ani și a obținut o victorie spectaculoasă chiar de ziua sa, în ultimul US Open al carierei. La final întreaga arenă i-a cântat ... La Mulți Ani.

La New York, la US Open, povestea serii a fost cea a lui Gael Monfils. Francezul a împlinit 40 de ani chiar în ziua meciului și și-a făcut un cadou pe măsură, o victorie în primul tur la ultimul său US Open. Monfils a început slab partida cu paraguayanul Adolfo Daniel Vallejo și a cedat primul set cu 2 la 6. Apoi, veteranul francez a schimbat complet ritmul. A câștigat următoarele trei seturi fără să-i mai lase adversarului vreo șansă, scor 6 la 1, 6 la 2 și un categoric 6 la 0.

Monfils a oferit și momentele de spectacol cu care și-a obișnuit publicul. A făcut reverențe în fața spectatorilor și a celebrat o execuție spectaculoasă printr-o săritură.

Iar la interviul de final, publicul de pe Louis Armstrong Stadium i-a cântat „La mulți ani”.

Monfils participă pentru a 18-a oară la US Open și se află la al 70-lea turneu de Grand Slam al carierei. Victoria are și o semnificație istorică. Monfils a devenit cel mai vârstnic jucător care câștigă un meci de simplu pe tabloul principal masculin la US Open de la Jimmy Connors, în 1992. Francezul, fost număr 6 mondial și semifinalist la US Open în 2016, va juca în turul secund cu americanul Learner Tien.

Între timp, Alexander Zverev a trecut prin mari emoții la debutul la US Open. Principalul favorit al tabloului masculin a fost împins până în setul decisiv de italianul Lorenzo Sonego, într-un meci care a durat aproape cinci ore. Germanul, campion la Roland Garros în acest an, a început bine și a câștigat primul set cu 6 la 4. Sonego a revenit însă și a egalat după 6 la 3, iar italianul a trecut în avantaj după un tie-break dramatic în setul al treilea, câștigat cu 9 la 7. Zverev a fost aproape de eliminare, dar și-a păstrat calmul. A câștigat actul patru cu 7 la 5, iar apoi s-a desprins decisiv în setul al cincilea, unde s-a impus cu 6 la 4.

Pentru Zverev aceasta este a șaptea victorie din tot atâtea meciuri directe cu Sonego. Neamțul este pentru prima dată principal favorit la un turneu de Grand Slam. El a câștigat Roland Garros în iunie și a ajuns până în finală la Wimbledon. În turul secund, germanul îl va întâlni pe francezul Quentin Halys.

În alte rezultate notabile de pe tabloul masculin, americanul Taylor Fritz, cap de serie numărul 9, a trecut fără probleme de compatriotul său de 18 ani, Darwin Blanch.

Un alt meci spectaculos l-a avut în prim-plan pe Flavio Cobolli. Italianul, favoritul numărul 5, a fost condus cu două seturi de Francisco Comesana, dar a întors partida și s-a impus dramatic cu 3 la 2 dupa 4 ore și 14 minute de joc.

Și un alt italian, Lorenzo Musetti a mers mai departe, eliminaându-l pe britanicul Arthur Fery în trei seturi. Ultimul Grand Slam al anului se desfășoară pe complexul de la Flushing Meadows, în New York, iar campionul va pleca acasă cu un cec impresionat de 5 milioane și jumătate de dolari.