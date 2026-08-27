Seară spectaculoasă în Cupa Ligii Angliei. După un duș rece în campionat, Tottenham a făcut instrucție cu Charlton. Între timp echipa din liga a treia Bradford City a produs surpriza serii și a eliminând-o pe Burnley la loviturile de departajare. Tot ieri Newcastle a revenit incredibil cu West Bromwich, iar Everton a zdrobit-o pe Preston.

Tottenham s-a calificat fără emoții în turul următor al Cupei Ligii. Formația pregătită de Roberto De Zerbi a învins-o pe Charlton cu 5 la 1, într-un meci în care Savinho, transferat câteva zile în urmă de la Manchester City, a avut un debut excelent. Brazilianul a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Mikey Moore, Dominic Solanke, Kevin Danso și Ben Davies au mai înscris pentru Spurs, în timp ce Charlton a redus din diferență pe final. Astfel, Totthenham merge mai departe în Cupa Ligii, asta după ce a avut parte de un debut dezastruos în Premier League, 0 la 3 cu Brentford. Mai departe, în șaisprezecimile Cupei Ligii engleze, Tottenham o va întâlni pe una dintre favoritele la trofeu, Liverpool.

Tot ieri, Newcastle a avut parte de o revenire spectaculoasă în meciul cu West Bromwich Albion. Gazdele au fost conduse de două ori, însă au întors partida și s-au impus cu 3 la 2. Harvey Barnes, introdus după pauză, a devenit eroul lui Newcastle, reușind două goluri.

Iar Everton a avut o misiune mult mai simplă. Caramelele au învins-o pe Preston North End cu 4 la 0. Thierno Barry a fost omul meciului, atacantul francez înscriind de 3 ori în repriza secundă, bifând primul hat-trick pentru Everton.

Cea mai mare surpriză a serii a venit însă de la Bradford. Formația din liga a treia a eliminat-o pe Burnley după un meci fără goluri, decis la loteria penalty-urilor. Bradford s-a impus cu 4 la 2 de la punctul cu var, iar portarul Jon McCracken a avut un rol decisiv, apărând șase șuturi pe parcursul partidei și o lovitură în seria de departajare.