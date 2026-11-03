Fotbalul spaniol este în doliu după o tragedie petrecută pe terenul de joc. Atacantul Jesus de Miguel, în vârstă de doar 30 de ani, a murit la o zi după ce a suferit un stop cardiorespirator în timpul unui meci din liga a doua spaniolă. Fotbalistul a fost lovit violent de portarul echipei adverse, în timp ce ambii încercau să ajungă la minge. Între timp, în Spania au apărut informații potrivit cărora portarul implicat în incident ar putea ajunge în fața justiției.

Incidentul tragic s-a produs ieri în partida dintre Tenerife și FC Andorra, din etapa a 12-a a ligii secunde spaniole. Scorul era 2 la 2 în momentul producerii tragediei. În prelungiri, atacantul Jesus de Miguel a pornit într-un contraatac și a alergat după o minge trimisă în adâncime. Portarul formației Andorra, Jesus Owono, a ieșit mult din poartă pentru a intercepta balonul. În încercarea de a opri atacul, goalkeeperul a sărit cu genunchiul înainte și l-a lovit violent pe adversar în zona pieptului și a feței. Impactul a fost devastator. De Miguel s-a prăbușit pe gazon, inconștient, iar fotbaliștii ambelor echipe au cerut imediat intervenția medicilor. Portarul a primit cartonaș roșu direct pentru această intervenție.

Cadrele medicale au intervenit minute în șir pentru a-i acorda primul ajutor. Fotbalistul a suferit un stop cardiorespirator și a fost transportat de urgență cu ambulanța la spital. În timpul transportului, medicii au reușit să-i restabilească pulsul prin manevre de resuscitare. Ulterior, clubul a anunțat că starea sa era gravă, dar stabilă. Speranțele au fost însă spulberate în cursul nopții. Iar în aceată dimineață, Tenerife a comunicat că starea neurologică a atacantului s-a agravat, iar la ora 08:00, Jesus de Miguel a încetat din viață. Avea doar 30 de ani.

Clubul a anunțat vestea printr-un comunicat emoționant. Reprezentanții formației au transmis condoleanțe familiei și apropiaților și au cerut respectarea intimității acestora în aceste momente dificile. Tragedia ar putea avea și consecințe juridice. Potrivit informațiilor din presa spaniolă, portarul Jesus Owono riscă să fie cercetat penal pentru ucidere din culpă. Totuși, acest lucru nu înseamnă că portarul este automat vinovat.

Pentru a putea fi tras la răspundere penală, anchetatorii ar trebui să stabilească dacă intervenția sa a depășit riscurile normale ale unui duel dintr-un meci de fotbal și dacă există o legătură directă între acțiunea sa și decesul atacantului. Imaginile video, poziția mingii, modul în care goalkeeperul a executat intervenția și rapoartele medicale ar putea avea un rol esențial în eventualul dosar. Între timp, Jesus Owono ar fi profund afectat de cele întâmplate, iar reprezentanții clubului FC Andorra au transmis că fotbalistul nu a avut intenția de a-și accidenta adversarul.

Jesus de Miguel s-a născut la Madrid, în 1996, și și-a început cariera profesionistă la echipa secundă a clubului Leganes. În actuala stagiune, el bifase șase apariții în liga secundă. Moartea sa a provocat un val de reacții în fotbalul spaniol, iar mai multe cluburi importante, printre care Real Madrid și Barcelona, au transmis mesaje de condoleanțe. De asemenea, Federația Spaniolă de Fotbal a anunțat amânarea tuturor meciurilor programate astăzi.