Rezultate excelente pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial Universitar de Haltere de la Doha. În a treia zi de concurs, toți cei trei sportivi moldoveni care au intrat în competiție au urcat pe podium. Victor Moroșanu, Alexandr Baldji și Adriana Conac au obținut medalii la competiția din Qatar.

Moldova continuă să impresioneze la Campionatul Mondial Universitar de Haltere de la Doha. În categoria de 85 de kilograme, Alexandr Baldji a cucerit medalia de argint.

Moldoveanul a ridicat 149 de kilograme la smuls, rezultat care i-a adus locul trei în această probă. Apoi la aruncat, Baldji a reușit 182 de kilograme și s-a clasat pe poziția a doua.

Cu un total de 331 de kilograme, Alexandr Baldji a încheiat concursul pe locul secund, devenind vicecampion.

Tot în categoria de 85 de kilograme, Victor Moroșanu a completat podiumul pentru Moldova. Acesta a ridicat 149 de kilograme la smuls și s-a clasat pe locul doi în această probă.

Iar la aruncat, Moroșanu a reușit 181 de kilograme, rezultat care i-a adus locul trei. Cu un total de 330 de kilograme, Victor Moroșanu a cucerit medalia de bronz.

O altă distincție pentru țara noastră a fost obținută de Adriana Conac, la categoria de 69 de kilograme. Halterofila noastră a ridicat 93 de kilograme la smuls, ocupând locul trei. Apoi în proba aruncat, Conac a reușit 118 kilograme și s-a clasat pe poziția a doua.

Cu un total de 211 kilograme, Adriana Conac a devenit vicecampioană mondială universitară. Astfel, bilanțul Moldovei la Campionatul Mondial Universitar de la Doha este deja unul impresionant, iar delegația noastră mai poate adăuga medalii în ultimele zile ale competiției. Anterior, echipa noastră a mai cucerit alte 6 medalii la Doha. Dan-Dorin Betca a devenit campion mondial universitar la categoria de până la 70 de kilograme, iar Ion Badanev a urcat pe treapta a doua, la categoria de până la 65 de kilograme. Competiția de la Doha continuă până pe 12 septembrie.