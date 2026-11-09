A fost un weekend productiv pentru fotbaliștii echipei naționale a Moldovei, care s-au întrecut în goluri la echipele de club. Vitalie Damașcan a punctat în campionatul Israelului, Mihail Caimacov a înscris în Croația, iar Mihail Gherasimencov a marcat pentru Vancouver, în Major League Soccer.

Fundașul moldovean Mihail Gherasimencov traversează o perioadă excelentă și vine cu moralul ridicat la reunirea echipei naționale a Moldovei. Gherasimencov a marcat primul său gol Major League Soccer, în victoria cu 2 la 0 a celor de la Vancouver Whitecaps în duelul cu Montreal.

Fundașul moldovean, în vârstă de 21 de ani, a fost integralist și a închis tabela în minutul 83, când a profitat de o pasă excelentă a lui Bruno Caicedo și a expediat mingea în plasă cu un șut puternic, dintr-un unghi dificil. Este prima reușită pentru Gherasimencov, după 11 apariții în campionatul nord-american. Echipa sa, Vancouver Whitecaps a încheiat sezonul regulat pe locul secund în clasamentul general și este calificată direct în prima rundă a play-off-ului.

Astfel, internaționalul moldovean revine la naționala Moldovei cu un moral excelent și începe să se afirme tot mai mult peste ocean. Naționala Moldovei va juca, acasă, vineri, pe 13 noiembrie cu Kazahstan, iar luni, pe 16 noiembrie, va evolua în deplasare, contra Insulelor Feroe. Chiar dacă nu au fost convocați de această dată, alți doi tricolori s-au remarcat și ei în acest weekend. Revenit după o accidentare, internaționalul moldovean Mihail Caimacov a marcat primul său gol din actuala stagiune pentru Slaven Belupo, în spectaculosul meci cu Gorica, câștigat cu 5 la 3. Reușita moldoveanului a contribuit la succesul formației sale, care a acumulat puncte importante și a urcat pe locul șapte în campionatul Croației.

Iar atacantul moldovean Vitalie Damașcan a salvat un punct pentru Hapoel Jerusalem în partida cu Bnei Sakhnin, încheiată la egalitate, scor 1 la 1. Tricolorul nostru, în vârstă de 27 de ani, a găsit drumul spre gol și a contribuit la evitarea înfrângerii echipei sale. După zece etape disputate în campionatul Israelului, Hapoel Jerusalem ocupă locul 10 în clasament.