Leo Messi va avea parte de un tricou special pentru ultimul meci la naționala Argentinei. Tricoul pe care îl va purta starul pumelor are un design cu accente aurii. Messi a publicat pe contul său de Instagram prima imagine cu tricoul special pregătit pentru partida de adio.

Mesajul argentinianului a fost unul scurt: „Un ultim meci. Un tricou pentru o viață."

Echipamentul păstrează culorile tradiționale ale Argentinei, albastru deschis și alb, însă Adidas a adăugat mai multe elemente dedicate ultimului capitol al carierei internaționale a lui Messi.

Pe spatele tricoului, numele MESSI și numărul 10 sunt imprimate cu auriu, iar deasupra numelui se află Soarele de Mai, unul dintre simbolurile asociate Argentinei. Spatele echipamentului are, de asemenea, un model distinctiv, care diferențiază tricoul pregătit special pentru Messi de designul obișnuit al naționalei.

Argentina va întâlni Benin pe 6 octombrie, pe stadionul Monumental din Buenos Aires, într-o partidă organizată drept meci de adio pentru Messi. Confruntarea va reprezenta a

208-a și ultima apariție a lui Messi pentru echipa națională. În tricoul Argentinei, Lionel Messi a inscris 125 de goluri.