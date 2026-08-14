O nouă finală americană după 30 de ani în Canada, i-a adus trofeul lui Ben Shelton. Acesta a ieșit învingător la Montreal și și-a apărat trofeul cucerit anul trecut.

Ben Shelton a câștigat pentru al doilea an consecutiv turneul Masters 1000 de la Montreal. Americanul l-a învins în finală pe compatriotul său Brandon Nakashima. Shelton a început perfect partida. A făcut break în game-ul al șaptelea și nu i-a mai oferit lui Nakashima șansa să revină în primul set. Americanul a câștigat cinci game-uri consecutive și s-a impus cu 6 la 3.

Setul secund a fost mult mai echilibrat. Cei doi au mers cap la cap până la 6 la 6, iar câștigătorul s-a decis în tie-break. Shelton a fost mai precis în momentele importante și a închis meciul cu 7 la 4, după un forehand câștigător în colțul terenului, scor final 6 la 3 și 7 la 6, într-o finală care a durat 87 de minute.

Victoria este cu atât mai importantă pentru Shelton cu cât americanul nu a cedat niciun set pe parcursul celor șase meciuri disputate la Montreal. Pentru Shelton, succesul înseamnă al patrulea trofeu cucerit în acest sezon. Americanul s-a impus anterior la Dallas, München, și la Stuttgart și are acum are șapte titluri ATP în palmares. Trofeul de la Montreal îl propulsează pe Shelton și în clasamentul mondial.

Americanul va urca de pe locul 10 până pe poziția a șasea în ierarhia ATP, cea mai bună clasare din cariera sa. De partea cealaltă, Brandon Nakashima a ajuns pentru prima dată în carieră într-o finală de Masters 1000. Finala de la Montreal a avut și o încărcătură istorică. A fost primul ultim act sută la sută american al turneului canadian din 1995, când Andre Agassi l-a învins pe Pete Sampras.