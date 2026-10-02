Iar în grupa B din Liga Națiunilor am avut parte de o reușită magică din partea lui Troy Parrott. Irlandezul i-a transformat pe austrieci într-un traseu de slalom și a înscris un gol superb.

După o repunere lungă a portarului irlandez și un duel aerian câștigat, mingea a ajuns în jumătatea ofensivă, unde a intrat în posesia lui Troy Parrott. În acel moment, atacantul lui Real Betis avea în jurul său patru fundași austrieci. A ridicat capul și a văzut că nu a are susținere, așa că a decis să rezolve singur faza. Și ce acțiune individuală a reușit.

Mai întâi, Parrott i-a strecurat mingea printre picioare unuia dintre fundași, apoi l-a depășit pe un altul cu o schimbare de direcție și a ajuns să finalizeze.

A transformat defensiva Austriei într-un traseu de slalom și a încheiat faza cu sânge rece, marcând printre picioare portarului, reușind cu adevărat un gol superb. Internaționalul irlandez Troy Parrott a avut o prestație individuală excelentă și a înscris de două ori împotriva Austriei, dar în cele din urmă meciul s-a încheiat 2 la 2.