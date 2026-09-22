Berbecul, premiul suprem și spectacolul pe măsură. La Hâncești, aproape 100 de luptători s-au prins în trântă pentru medalii, bani și, mai ales, pentru trofeul tradițional – berbecul. Iar cel mai puternic dintre toți a fost Adrian Grosu, care a plecat acasă cu berbecul în spinare și cu o mie de euro în buzunar.

A fost forță, tehnică, adrenalină și multă tradiție la Hâncești. Aproape 100 de sportivi, profesioniști și amatori, au venit să-și încerce puterile la cea de-a patra ediție a Turneului Național la Trântă, organizat în memoria maestrului emerit al sportului Valentin Bodișteanu.

Cea mai așteptată probă a fost categoria absolută, acolo unde s-au întâlnit cei mai puternici luptători. Și cel care a rămas în picioare până la final a fost maestrul sportului la lupte libere Adrian Grosu, din Cricova. Premiul a fost unul pe măsura tradiției, un berbec viu și o mie de euro, oferite de familia Bodișteanu.

Adrian GROSU, CAMPION: „Interesante, ne întâlnim cei mai grei oameni din Moldova, ne luptăm. Câștigă experiența, ceva interesant, ceva nou. Emoții ca tot timpul, ca și orice competiție. ”

Adrian Grosu a plecat, așadar, cu trofeul. Vicecampionul Nicolae Demian a trebuit să se mulțumească cu cei 7 mii de lei, dar spune că motivația a fost mult mai mare decât premiul.

Nicolae DEMIAN, OCUPANTUL LOCULUI DOI: „Pentru performanță desigur, mă motivează dorința de a câștiga. De a dovedi că în viața asta doar prin efort reușești, că ești viu, că ești un pic mai bun decât ceilalți. Si desigur berbecul, prea gustos arată. ”

Pe lângă bani, medalii și diplome, participanții au dus mai departe o tradiție care are rădăcini adânci în sportul moldovenesc.

Anatol MOLDOVAN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI DE TRÂNTĂ: „Acest turneu are o semnificație profundă pentru Federația de trântă. La Hîncești avem multe generații de sportivi care s-au luptat. Noi continuăm aceste tradiții a sporturilor noastre tradiționale. ”

Iar numele competiției din Hîncești nu este unul întâmplător. Valentin Bodișteanu a cucerit medalii și titluri de campion la mai multe stiluri de lupte. Apoi a devenit antrenor și profesor, formând mai multe generații de luptători cunoscuți.

Octavian BODIȘTEANU, FIUL LUI VALENTIN BODIȘTEANU: „Tatăl, Valentin Bodișteanu și-a dedicat toată viața, întreaga viață sportului. A fost Maestru al Sportului la patru stiluri de luptă, la greco-romane, la lupta națională trânta trânta, la lupte libere și la sambo.”

Dar adevărata pasiune a lui Valentin Bodișteanu era, se pare, chiar tradiția berbecului. Împreună cu prietenii, afla unde se organizau concursurile și mergea să-și încerce puterile. Iar rezultatul a fost impresionant.

Octavian BODIȘTEANU, FIUL LUI VALENTIN BODIȘTEANU: „Când a trecut de la profesioniști la amatori a obținut cam 45-47 berbeci vii de berbeci, la câte competiții a participat ca să ridici acest trofeu, să-l obții. După asta a devenit profesor, antrenor. Ca și profesor-antrenor a educat și a crescut câteva generații de sportivi printre care Boris Sava, Dumitru Sava și mulți alții care sunt astăzi cunoscuți în toată lumea.”

La inaugurarea competiției au fost prezente și nume sonore ale sportului moldovenesc, cum ar fi campionul olimpic Tudor Casapu, campionul european și mondial la lupte libere Anatol Guidea, vicecampionul mondial Victor Peicov și legenda luptelor Boris Sava. Iar turneul de la Hâncești a fost mai mult decât o competiție. A fost și o repetiție generală pentru un moment istoric, primul Campionat European la trântă, programat la începutul lunii decembrie, la Chișinău Arena.