Trei goluri, un penalty repetat și o victorie care pune capăt unei serii negre pentru Universitatea Cluj. Ardelenii au trecut cu 3 la 0 de Oțelul Galați și au revenit în lupta pentru play-off. În schimb, FCSB continuă să caute prima victorie după patru etape. Roș-albaștrii au remizat spectaculos, 2 la 2, cu Petrolul.

Etapa a noua din Superliga României s-a încheiat cu două partide spectaculoase, în care s-au marcat șapte goluri. La Cluj, Universitatea a pus capăt seriei de trei înfrângeri consecutive și a învins-o pe Oțelul Galați cu 3 la 0. Ardelenii au controlat partida, au avut 58 la sută posesie și au expediat 12 șuturi, față de doar șase ale gălățenilor. Scorul a fost deschis în minutul 31, atunci când Dan Nistor a executat un corner, iar Ovidiu Bic a reluat cu capul și l-a învins pe portar. În repriza secundă Oțelul a rămas cu un om mai puțin, după eliminarea lui Andrei Ciobanu, iar U Cluj a profitat și a făcut 2 la 0 prin Mendy.

Finalul a fost însă și mai spectaculos. Oțelul a comis henț în propriul careu, iar arbitrul Szabolcs Kovacs a acordat penalty după intervenția VAR. Alibek Aliev a executat, dar portarul a apărat.

Lovitura de pedeapsă a fost însă repetată, deoarece Dominick Zator intrase în careu înainte ca Aliev să lovească mingea. La a doua încercare, atacantul lui U Cluj nu a mai greșit și a stabilit scorul final, 3 la 0. Victoria o duce pe U Cluj în zona luptei pentru play-off, în timp ce Oțelul rămâne în partea de jos a clasamentului, cu 10 puncte.

Iar în ultimul meci al etapei, FCSB și Petrolul au oferit un duel cu patru goluri pe Arena Națională. Petrolul a început perfect și a deschis scorul încă din minutul 3 prin Dan Nlundulu. FCSB a reacționat rapid. În minutul 14, Garita a fost faultat în careu de Țuțu, iar arbitrul Iulian Călin a acordat penalty. Ofri Arad a transformat și a restabilit egalitatea. Golul de 2 la 1 a venit însă în minutul 24. O eroare a defensivei ploieștene i-a permis lui Meriton Korenica să scape singur spre poartă. Kosovarul a ratat prima execuție, dar a recuperat mingea și a înscris din a doua încercare.

Acesta a fost primul gol pentru Korenica la FCSB. Dar Petrolul a restabilit egalitatea în minutul 66. Lucho Vega a trimis mingea în careu, iar Bryan Malula a înscris cu o lovitură de cap. Iar 5 minute mai târziu a venit unul dintre momentele așteptate de fanii FCSB. Noua achiziție a bucureștenilor Denis Drăguș a intrat pe teren în minutul 71, în locul lui David Miculescu, și și-a făcut debutul. Atacantul a avut și o primă încercare spre poartă, însă șutul său a trecut mult peste transversală. Finalul putea aduce victoria oricăreia dintre echipe. S-a terminat însă 2 la 2, iar FCSB ajunge la patru meciuri consecutive fără victorie în campionat.