În schimb, campioana României merge mai departe în preliminariile Ligii Campionilor. Universitatea Craiova a învins-o cu 1 la 0 pe Vitebsk, grație golului marcat de căpitanul Nicușor Bancu în prelungiri, și s-a calificat fără emoții în turul al doilea preliminar, cu scorul general de 5 la 1.

Arcadie Munteanu
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Universitatea Craiova și-a confirmat statutul de favorită și a închis fără emoții dubla cu campioana Belarusului. După succesul categoric din tur, 4 la 1 în deplasare, oltenii au controlat calificarea și pe stadionul „Ion Oblemenco”, chiar dacă victoria a venit abia la ultima fază a partidei. Pe o vreme ploioasă la Craiova, oaspeții au început mai curajos și au avut câteva faze bune, dar Laurențiu Popescu a intervenit salvator. Treptat, echipa lui Filipe Coelho a echilibrat jocul și a început să pună presiune pe poarta lui Pavel Pavlyuchenko. 

Adrian Rus, Tudor Băluță, Monday Etim și Ștefan Baiaram au trecut pe lângă deschiderea scorului, iar Carlos Mora a lovit bara după un contraatac rapid. La pauză, Filipe Coelho a mutat inspirat și a efectuat trei schimbări, iar cei intrați au adus mai multă prospețime în ofensivă și Craiova a devenit tot mai periculoasă. Finalul a fost unul spectaculos. După ce Laurențiu Popescu și-a salvat din nou echipa în fața lui Cleonise, oltenii au dat lovitura în minutul 90+1. Anzor Mekvabișvili a centrat perfect în careu, iar căpitanul Nicușor Bancu a reluat decisiv pentru unicul gol al întâlnirii.

Universitatea Craiova câștigă astfel ambele manșe ale dublei cu ML Vitebsk, și se califică cu un categoric 5 la 1 la general. În turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, campioana României va avea parte de un adversar mult mai dificil, Levski Sofia, campioana Bulgariei.

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