Campioana României, Universitatea Craiova a făcut spectacol cu U Cluj și a încheiat etapa a opta cu o victorie categorică. Oltenii au marcat de patru goluri după pauză. Între timp, Vadim Rață a ratat o ocazie imensă, iar echipa sa FC Argeș a pierdut pe terenul Voluntariului.

Universitatea Craiova și-a arătat din nou forța în fața lui U Cluj. Prima repriză de pe Ion Oblemenco a fost una echilibrată și fără goluri. Craiova a avut posesia și a încercat să construiască, însă nu a reușit să transforme dominarea într-un avantaj pe tabelă. Totul s-a schimbat imediat după pauză. În minutul 47, Assad Al-Hamlawi a deschis scorul cu un șut superb, direct în vinclu, din marginea careului. Atacantul palestinian nu s-a oprit aici. Cinci minute mai târziu, Al-Hamlawi a apărut în careul mic și a înscris cu capul, iar Craiova conducea deja cu 2 la 0.

În minutul 55, Vladimir Screciu a dus scorul la 3 la 0. Mingea a fost respinsă la marginea careului, iar mijlocașul oltenilor a trimis cu latul, aproape de vinclu. Craiova a continuat să atace, iar U Cluj a avut șansa de a reveni în meci. Marius Ștefănescu a tras de la distanță în minutul 58, însă Laurențiu Popescu a respins în corner. Patru minute mai târziu, Jovo Lukic a ratat incredibil din câțiva metri, trimițând peste poartă.

Oltenii nu au iertat însă. Simon Elisor, introdus pe teren cu doar câteva minute înainte, a înscris în minutul 77, după ce a scăpat singur spre poarta lui Lefter și a trimis mingea în plasă. 4 la 0 și o nouă victorie categorică pentru campioana României. Universitatea Craiova are acum 18 goluri marcate în campionat, cel mai bun atac din Superligă. Echipa lui Filipe Coelho ocupă locul patru, cu 14 puncte, la trei lungimi de liderul Dinamo. Pentru U Cluj, însă situația devine tot mai complicată. Șepcile roșii au ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superligă și ocupă locul 14, cu nouă puncte.

În celălalt meci al serii, FC Voluntari a învins-o cu 1 la 0 pe FC Argeș. Piteștenii au avut o ocazie uriașă încă din prima repriză. La 0 la 0, capitanul naționalei Moldovei, Vadim Rață, aflat la doar doi metri de poarta goală, a trimis mingea în bara transversală.

Voluntari a dat lovitura în minutul 21. Remus Guțea a primit o pasă în adâncime și a înscris.

Argeșul a încercat să revină în partea secundă, dar portarul ilfovenilor, Metod Jurhar, a avut o intervenție importantă la șutul lui Luvambo, mingea atingând bara înainte să iasă în corner. Apoi piteștenii au mai avut o șansă în final, prin Sadriu, însă nici el nu a găsit golul egalizator.

FC Argeș ajunge astfel la trei înfrângeri consecutive și rămâne pe locul 11, cu zece puncte. În schimb FC Voluntari a obținut a doua victorie a sezonului și este pe locul 15, cu opt puncte.