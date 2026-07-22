Vești excelente pentru fanii lui Carlos Alcaraz. Campionul en-titre de la US Open figurează pe lista participanților la ultimul Grand Slam al anului. Recent Carlos Alcaraz a demonstrat că e tot mai aproape de revenirea pe teren, după aproape patru luni de pauză, cauzată de o accidentare la încheietura mâinii drepte.

Carlos Alcaraz se pregătește să revină în competiții. Organizatorii US Open l-au inclus pe spaniol pe lista oficială a participanților, semn că obiectivul echipei sale rămâne revenirea pe teren la finalul lunii august. Numărul trei mondial nu a mai disputat niciun meci oficial din aprilie, după accidentarea suferită la turneul ATP 500 de la Barcelona.

Problemele la încheietura mâinii drepte l-au obligat să rateze o mare parte a sezonului de zgură și iarbă, inclusiv turneele de la Madrid, Roma, Roland Garros și Wimbledon. În ultimele săptămâni însă, imaginile publicate de Alcaraz au oferit motive de optimism. Spaniolul se antrenează cu o rachetă modificată special pentru recuperare, fără corzi și cu o porțiune din ramă decupată.

Dispozitivul îi permite să execute complet mișcările de forehand și serviciu fără să lovească mingea, reducând vibrațiile și solicitarea asupra încheieturii. Metoda este folosită pentru refacerea treptată a memoriei musculare și pentru diminuarea riscului unei recidive. Din cauza accidentării, Alcaraz a renunțat și la participarea la Mastersul de la Montreal iar echipa sa a preferat să nu grăbească revenirea.

Principalul obiectiv este Mastersul 1000 de la Cincinnati, programat între 13 și 23 august, competiție la care spaniolul este campionul en-titre și care ar urma să reprezinte ultimul test înainte de US Open. La Grand Slam-ul de la New York vor fi prezenți și principalii săi rivali. Liderul mondial Jannik Sinner, germanul Alexander Zverev și sârbul Novak Djokovic se regăsesc, la rândul lor, pe lista participanților. Ultimul Mare Șlem al anului - US Open, se va desfășura în perioada 30 august - 13 septembrie.