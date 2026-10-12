Victorie dramatică pentru Freiburg în campionatul Germaniei, succes care a ajutat-o să urce pe primul loc în Bundesliga. Freiburg a marcat golul decisiv în minutul 85, deși evolua cu un om mai puțin în teren.

Arcadie Munteanu
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Freiburg are parte de un început de sezon spectaculos, mai ales după ce a obținut un succes nesperat cu Schalke. În fața propriilor suporteri, pe Europa-Park Stadion, Freiburg a confirmat forma excelentă din debutul sezonului. Echipa pregătită de Julian Schuster era una dintre formațiile neînvinse din campionat și a început în forță duelul cu Schalke, deschizând scorul în minutul 10. După un corner, Matthias Ginter a reluat cu capul spre poartă, portarul Loris Karius, a respins mingea, însă Eggestein a urmărit faza și a trimis balonul în plasă din apropiere. 

Freiburg a continuat să atace și putea să-și mărească avantajul, dar Schalke a restabilit egalitatea în minutul 30, împotriva cursului jocului. La fel după un corner, de acastă dată portarul Mio Backhaus a îndepărtat mingea, însă balonul a ajuns la Adrian Gantenbein. Fundașul elvețian a șutat, iar mingea deviată și-a găsit drumul spre poartă. Cele două formații au intrat la vestiare la egalitate, scor 1 la 1, iar după pauză Schalke a început să pună mai multă presiune, iar Maximilian Wöber a trimis mingea în bara transversală. 

Totuși în minutul 64, japonezul Yuito Suzuki a primit al doilea cartonaș galben, a fost eliminat și Freiburg a fost nevoită să joace în zece oameni în ultima parte a meciului. Dar surpinzător gazdele au rezistat cu un om mai puțin pe teren și au dat lovitura pe final. În minutul 85, atunci când Grifo a centrat excelent din partea stângă, iar japonezul Keisuke Goto s-a înălțat în careu și a reluat cu capul, trimițând mingea în poartă.

Succesul le-a adus celor de la Freiburg primul loc în clasament, la egalitate de puncte cu Borussia Dortmund, însă cu un golaveraj superior.
Tot în etapa a cincea, FC Köln a învins-o pe Borussia Mönchengladbach cu 2 la 1, și și-a păstrat invincibilitatea pe teren propriu. Golul decisiv a venit în minutul 67, când Saïd El Mala a finalizat cu un șut spectaculos, de la marginea careului.

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