În schimb micii tricolori au avut părte de o revenire spectaculoasă în fața Kazastanului și au încheiat preliminariile Campionatului European, cu o victorie dramatică. Conduși cu 0 la 2 și rămași în inferioritate numerică înainte de pauză, elevii lui Serghei Cebotari au întors rezultatul și s-au impus cu 3 la 2. Serghei Țurcan a fost eroul meciului, marcând de două ori, inclusiv golul victoriei în minutul 90.

Partida dintre naționalele de tineret ale Moldovei și Kazastanului disputată la Nisporeni a început cum nu se putea mai prost pentru echipa noastră. Kazacii au deschis scorul în minutul 13, prin Saif Popov, după care oaspeții și-au dublat avantajul în minutul 38 prin Miras Omatay.

Micii tricolorii au reacționat înainte de pauză. Vasile Luchița a redus din diferență în minutul 43 și a reaprins speranțele echipei noastre. Finalul primei reprize a adus însă o nouă lovitură pentru Moldova. Același Luchița a primit cartonașul roșu și Moldova a intrat la cabine cu un om mai puțin. Situația s-a echilibrat însă rapid. În minutul 50, Miras Omatay a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Astfel, ambele echipe au rămas cu câte zece jucători. Moldova a prins curaj, iar presiunea a dat roade în minutul 72. Serghei Țurcan a restabilit egalitatea.

Ba mai mult, în minutul 75, Kazahstanul a rămas cu nouă oameni. Căpitanul Sultan Askarov a primit și el al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Astfel, cu avantaj numeric, elevii lui Serghei Cebotari au atacat în valuri și au reușit golul victoriei, care a venit în minutul 90. Daniel Cucer a pasat excelent, iar Serghei Țurcan a înscris pentru 3 la 2 și a declanșat sărbătoarea la Nisporeni.

Victoria cu Kazahstanul a încheiat o campanie în care Moldova a alternat momentele bune cu partide dificile. Selecționata Under 21 a reușit două victorii, trei remize și cinci înfrângeri. În clasamentul final al grupei D, Moldova a încheiat pe locul patru, după Anglia, Irlanda și Slovacia, dar peste Andorra și Kazahstan.