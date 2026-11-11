Naționala Moldovei de rugby de până la 20 de ani a adunat primele puncte în noua competiție în care a fost invitată - Under-20 Championship. Tinerii haiduci au reușit performanța în fața României.

Totuși aceste puncte nu au fost destule. Naționala masculină de rugby clasic a pierdut categoric duelul contra României, cu scorul de 7 la 57. Aceasta este a doua înfrângere la Campionatul European Championship de rugby 15 de la Praga, după ce anterior moldovenii au cedat și în fața Portugaliei, reprezentativă care anul trecut a devenit campioană europeană absolută.

Acum naționala Under 20 a Moldovei va lupta pentru locul 7 la turneu. Pe 15 noiembrie, tricolorii vor întâlni învinsa dintre Elveția și Polonia.