Naționala feminină de rugby 7 poate visa la o participare istorică la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Fetele noastre au obținut calificarea la Jocurile Europene din 2027, competiție în care primele clasate pot obține biletele pentru Olimpiadă. Este o premieră pentru rugby-ul moldovenesc și o șansă uriașă pentru sportivele noastre de a ajunge pe cea mai importantă scenă a sportului mondial.

Visul olimpic devine tot mai aproape pentru naționala feminină de rugby 7. În urma unei decizii comune a Federației Europene de Rugby și a Comitetului Olimpic European, numărul echipelor participante la Jocurile Europene din 2027 a fost extins de la 12 la 16. Astfel, Republica Moldova a obținut calificarea directă la competiția care va avea loc la Istanbul.

Un rezultat venit drept recompensă pentru evoluțiile foarte bune ale fetelor noastre din acest sezon. Naționala condusă de Ion Cebotari a cucerit medalia de bronz la prima etapă disputată în Croația, iar apoi a repetat performanța și la turneul organizat la Chișinău. La finalul sezonului, Moldova a încheiat pe locul 15 în clasamentul european general, în primul eșalon valoric, și pe poziția a treia în clasamentul eșalonului secund.

Anatol CURECHI, PREȘEDINTE FEDERAȚIA DE RUGBY DIN MOLDOVA: „Este o știre foarte bună pentru noi, este o premieră istorică, este prima echipă de probă olimpică calificată la Jocurile Europene. Ca federație, ca lot național suntem primii care am spart gheața și, în sfârșit, un lot olimpic va participa la Jocurile Europene.”

Ion CEBOTARI, SELECȚIONER NAȚIONALA FEMININĂ DE RUGBY 7: „Pentru noi, pentru Moldova și pentru rugby, este o mare onoare. Sperăm să arătăm un turneu cât mai bun, fetele sunt pregătite.”

Miza competiției de la Istanbul este una uriașă. Câștigătoarea turneului va obține calificarea directă la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Formația care va încheia pe locul secund va avea șansa de a lupta pentru calificare la turneul de baraj, iar această posibilitate ar putea fi oferită și ocupantei poziției a treia. Astfel, naționala Moldovei va avea șansa să se confrunte cu cele mai puternice reprezentative ale continentului și să lupte pentru un vis olimpic.

Anatol CURECHI, FEDERAȚIA DE RUGBY DIN MOLDOVA: „Noi, ca o țară mică, având bugete mult mai inferioare, având chiar și pregătiri mult, mult mai slabe decât concurenții cu care vom lupta anul viitor, am reușit să obținem acest frumos rezultat.”

Veștile bune nu se opresc aici pentru rugby-ul moldovenesc. Naționala masculină de rugby clasic din 15 sportivi va debuta în competiția U20 Championship. Tinerii haiduci vor disputa chiar acum în noiembrie primul meci împotriva Portugaliei, reprezentativă care anul trecut a devenit campioană europeană absolută. Iar cireașa de pe tort este organizarea de către țara noastră a Adunării Generale a Federației Europene în acest an. În perioada 3-5 decembrie, la Chișinău sunt așteptate delegații din 49 de țări, Adunarea Generală fiin un eveniment important pentru promovarea și dezvoltarea rugby-ului în țara noastră.