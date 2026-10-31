Iar judocanul moldovean Vlad Mitru a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de până la 23 de ani, competiție desfășurată la Napoli, în Italia.

Sportivul nostru a urcat pe podium în categoria de greutate de până la 73 de kilograme. Mitru a avut un parcurs bun, obținând două victorii, dar a cedat în sferturi în fața unui georgian. Vlad Mitru a avut apoi șansa de a intra în recalificări și a profitat. Luptătorul nostru a mai câștigat 2 adversari și a urcat pe podium. Bronzul european completează un an foarte bun pentru Vlad Mitru. Anterior, judocanul a cucerit medalia de argint la Cupa Europei și aurul la Grand Prix-ul de la Lima.