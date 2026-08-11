Un nou gol pentru Vladislav Baboglo în campionatul Ucrainei. Fundașul naționalei Moldovei a înscris pentru al doilea meci consecutiv și a deschis scorul în victoria categorică a lui Karpaty Lvov, 3 la 0 cu Cherkasy. Echipa lui Baboglo are maximum de puncte după primele două etape și se află printre liderii campionatului.

Vladislav Baboglo continuă să impresioneze în campionatul Ucrainei. Internaționalul moldovean a fost titular și căpitan pentru Karpaty Lvov în partida cu LNZ Cherkasy, din etapa a doua a Premier Ligii ucrainene. După o primă repriză fără goluri, Baboglo a spart gheața în minutul 67. Fundașul nostru s-a desprins în careu și a trimis mingea cu capul în plasă, după o fază creată în urma unui corner.

A fost al doilea gol consecutiv marcat de fundașul naționalei Moldovei în noul sezon.

Karpaty a continuat să atace, iar avantajul s-a transformat rapid într-o victorie categorică. Iván Calero a făcut 2 la 0 în minutul 77, iar Fellipe Cardoso a stabilit scorul final, de 3 la 0. Pentru Karpaty Lvov este a doua victorie consecutivă în campionat. În prima etapă, formația din Liov a învins-o pe Krivbas cu 4 la 1, iar Baboglo a înscris și atunci. Astfel, fundașul moldovean are deja două goluri în primele două etape ale sezonului.

La echipa națională a Moldovei, Vladislav Baboglo a debutat în iunie 2023 și de atunci a devenit unul dintre fundașii de bază ai reprezentativei noastre. El a jucat în total 28 de meciuri pentru tricolori și a marcat 3 goluri, în poarta Poloniei, Albaniei și Bulgariei. În acest sezon, echipa sa, Karpaty Lvov se află în grupul echipelor care au maximum de puncte după primele două etape ale Premier Ligii ucrainene, alături de Șahtiot Donețk și Polissya Jitomir, cu un golaveraj de 7 goluri înscrise și doar unul primit.