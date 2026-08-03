Weekend productiv pentru internaționalii moldoveni. Vitalie Damașcan și Vladislav Baboglo au început noul sezon cu goluri decisive în Israel și Ucraina, iar Dmitri Mandrîcenco, aflat în formă excelentă, a înscris din nou în Georgia și a calificat echipa sa în sferturile Cupei.

Unul dintre fundașii de bază ai naționalei Moldovei din ultimii ani, Vladislav Baboglo, a fost omul meciului pentru Karpatî Lvov în prima etapă din Premier Liga ucraineană. Centralul de 27 de ani a înscris golul de 2 la 1, în victoria cu 4 la 1 obținută pe terenul formației Krivbas Krivoi Rog.

Baboglo a evoluat toate cele 90 de minute, a purtat banderola de căpitan și a confirmat statutul de lider al defensivei echipei din Lvov. Pentru moldovean acesta este primul gol al noului sezon, după ce în ediția precedentă Vladislav Baboglo a înscris de patru ori în campionat.

De la transferul său la Karpatî Lvov, în vara anului 2023, internaționalul nostru a devenit un om de bază al echipei, pentru care a adunat deja peste 75 de meciuri oficiale, a marcat 9 goluri și a oferit 3 pase decisive. Originar din Copceac, UTA Găgăuzia, Baboglo s-a format la Academia Cernomoreț Odesa. Pentru naționala Moldovei acesta a debutat în 2023, iar până în prezent a adunat 28 selecții și a reușit să încrie de 3 ori.

Și un alt jucător al tricolorilor, Vitalie Damașcan, a deschis seria reușitelor. Atacantul de 27 de ani a marcat unicul gol al partidei dintre Hapoel Jerusalem și Maccabi Petah Tikva, în Cupa Toto, competiție care începe sezonul fotbalistic în Israel.

Moldoveanul a înscris în minutul 48, iar echipa sa a învins cu 1 la 0, obținând primele puncte în faza grupelor Cupei Ligii. Originar din Soroca și format la Academia Zimbru Chișinău, Damașcan are un CV impresionant. A cucerit două titluri de campion și Cupa Moldovei cu Sheriff Tiraspol, a câștigat Cupa României și două Supercupe cu Sepsi Sfântu Gheorghe, iar în sezonul trecut și-a trecut în palmares și Cupa Bosniei și Herțegovinei, alături de gruparea Zrinjski Mostar. În tricoul naționalei Moldovei, Vitalie Damașcan a adunat 46 de selecții, în care a reușit 5 goluri și o pasă decisivă.

Și Dmitri Mandrîcenco demonstrează că este în mare formă. Mijlocașul ofensiv al lui Dinamo Batumi a marcat golul victoriei în succesul cu 1 la 0 împotriva formației Telavi, în optimile Cupei Georgiei.

Reușita din prelungirile primei reprize a fost suficientă pentru calificarea echipei în sferturile de finală. Mandrîcenco traversează cel mai bun sezon al carierei. Cu golul din Cupă, mijlocașul moldovean a ajuns la nouă reușite în actuala stagiune. Evoluțiile constante îl transformă într-unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei și într-o soluție pentru naționala Moldovei, înaintea meciurilor oficiale din această toamnă. Dmitri Mandrîcenco și-a făcut debutul pentru Echipa Țării în 2022 și a adunat 8 selecții pentru tricolori, dar de la sfârșitul lui 2024 nu a mai fost convocat la prima reprezentativă.