Iar tânărul atacant Younes Ebnoutalib continuă să impresioneze în campionatul Germaniei. Vârful lui Eintracht Frankfurt a marcat golul victoriei în partida cu FC Köln, scor 1 la 0, și se menține printre cei mai buni marcatori ai campionatului german.

Fotbalistul de 23 de ani a decis meciul în minutul 77 și a ajutat-o pe Eintracht să obțină primul succes pe teren propriu din acest sezon. Eintracht Frankfurt a trecut astfel peste eșecul usturător din etapa precedentă, când a pierdut cu 0 la 6 în fața celor de la RB Leipzig, și a obținut trei puncte importante în duelul cu FC Köln.

Grație acestei reușite, Ebnoutalib a fost desemnat omul meciului și a ajuns la cinci goluri în primele șase etape, aflându-se în plutonul fruntaș al clasamentului golgheterilor din Bundesliga.

Victoria are o importanță suplimentară pentru Eintracht, care a pus capăt unei serii fără succes pe teren propriu, ultima victorie în fața propriilor suporteri în campionat datând din luna martie.